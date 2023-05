Moukoko busca el triplete y el lleno en el Frontón: “Siento que la gente me quiere”

El 'cameruñés' Dani Moukoko es uno de los seis púgiles de la Escuela de boxeo Azteca Box que el sábado pelearán en la tercera edición de Coruña en Loita, desde las 20.00 horas en el Frontón de Riazor. Su combate contra el nicaragüense David Bency será el último de los once previstos y el único de carácter profesional. Moukoko ganó los dos primeros en las anteriores ediciones de Coruña en Loita, ante el maliense Youssouf Koné y el nicaragüense Santos Medrano, y el sábado buscará el triplete en el Frontón. “Va a venir mucha gente a pasarlo bien y a disfrutar. Ojalá se vuelva a llenar”, desea el púgil de 26 años.

En el Azteca Box, donde entrena a diario a las órdenes de Luis Suárez y Andrés Valeiro, se siente como “en una familia, siempre apoyado en todos los sentidos”. “El boxeo me ha dado otra oportunidad y estoy disfrutando de ella”, argumenta Moukoko, que tuvo que huir de su país, Camerún, cuando solo tenía 16 años. Ahora quiere labrarse un porvenir dentro del boxeo profesional, para lo cual tendrá que seguir puliendo sus cualidades, sobre todo “la técnica, porque es lo más importante”. El físico, portentoso, ya lo tiene, aunque “también se puede mejorar”.

De hecho, en las últimas semanas ha aumentado la intensidad con vistas a “poder aguantar mejor los asaltos”. Su combate del sábado contra Bency será a cuatro de tres minutos. Antes, diez peleas amateur en las que competirán otros cinco compañeros del Azteca Box. “Vamos a salir a boxear, a enseñarle a la gente lo que aprendemos”, avanza Dani Moukouko, centrado única y exclusivamente en su propia preparación, sin pensar en las características de su oponente: “A mí no me gusta mirar cosas del rival. Es como si a un niño en el cole le mandan hacer deberes, no los hace, y luego copia. Me gusta centrarme en mí para seguir aprendiendo y mejorando”. Será su tercera vez en el Frontón de Riazor ante un público cada vez más entregado: “Siento que la gente me quiere”.

Reyes puede asegurar metal

Los aficionados coruñeses al boxeo estarán hoy atentos al combate que enfrentará a Enmanuel Reyes, púgil cubano nacionalizado español y afincado en la ciudad, contra el armenio Narek Manasyan, correspondiente a los cuartos de final de los pesos pesados (menos de 92 kilos) del Campeonato del Mundo que se está disputando en Tashkent (Uzbekistán). Si Enmanuel Reyes vence y accede a semifinales, se asegurará una medalla.