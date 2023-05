Terminó la temporada el pasado fin de semana y ya está planificando la próxima. El Dominicos apuesta fuerte para el curso 2023-24 con el fichaje de Adrián Candamio, por lo que el club de la Ciudad Vieja mantiene su apuesta por el producto coruñés. El delantero se despidió ayer en redes sociales del Palafrugell, equipo en el que militó los dos últimos cursos, uno de ellos en la OK Liga. No cambiará los colores porque seguirá de blanquinegro, pero sí de destino con su regreso a casa. El jugador se crió en el Liceo, donde formó parte de una gran generación de 1996 que lideró junto a César Carballeira. Después pasó por el Cerceda, probó suerte en Cataluña en el Maçanet para regresar al filial del conjunto verdiblanco, al que ascendió a la OK Plata y con el que fue pichichi de la categoría antes de volver a marcharse, con paso por el Vilafranca y el Palafrugell. Con este fichaje el Dominicos tendría prácticamente cerrada la plantilla del próximo curso, a la espera de la decisión de Bruno Saavedra, con oferta del Liceo.

“La vida es una constante toma de decisiones y esta ha sido una de las más difíciles”, escribió ayer Adrián Candamio en sus redes sociales. “Las despedidas nunca son plato de buen gusto y mucho menos de un lugar al cual empiezas a sentir que es casa. Gracias a todas las personas que han formado parte de esta breve pero intensa aventura. Gracias a vosotros he aprendido, me he equivocado, he sufrido, he disfrutado, he llorado y he reído, pero sobretodo habéis conseguido que sea mejor jugador y lo mas importante, mejor persona”, añadió en su despedida.