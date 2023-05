El último servicio del Coquito

Un día, paseando por la playa de Casteldefells en una de sus múltiples visitas a Cataluña, las jugadoras del Liceo encontraron una calabaza. Nadie puede explicar muy bien por qué, pero ese fruto, que pasó a llamarse Coquito, se convirtió en el amuleto del equipo para el resto de la temporada. Un poco al estilo de Wilson, la pelota de voleibol que acompañó a Tom Hanks en Náufrago. No estaban en una isla desierta aunque por momentos si se sintieran un tanto desamparadas. Coquito siempre estuvo con ellas, casi un símbolo de su unión. Como cuando hicieron historia y se clasificaron para los cuartos de final de la Liga Europea. O cuando continuaron con los hitos y lograron la quinta plaza en la OK Liga, la mejor de todos los tiempos del club. Y ahora le queda un último servicio en la Copa de la Reina. Calafell acoge una competición con halo de despedida en el plano verdiblanco. “Todas juntas... sí puede ser nuestro último baile”, reconoce Stanis. Por eso la motivación es aún mayor. Falta hará para afrontar el reto mayúsculo que supone tratar de eliminar en cuartos de final al todopoderoso Palau. A partir de las 20.00 horas, 50 minutos a todo o nada.

“Estamos con mucha ilusión”, comenta el entrenador verdiblanco, ya incorporado al cuerpo técnico después de su baja por paternidad, “llegamos en el mejor momento de la temporada tanto físicamente como anímicamente, sobre todo después de lograr la semana pasada la quinta posición en la liga que es la mejor clasificación de la historia del club”. El Palau, seguramente, es el peor rival en cuartos. Por un lado porque es el considerado mejor equipo femenino del momento, plagado de internacionales, que lo gana prácticamente todo, aunque la Copa se le haya escapado precisamente los últimos años y llegue herido después de ceder el título de campeón de Europa frente al Telecable Gijón. “Es el compañero de baile que menos querríamos, pero ellas tampoco nos querían a nosotras”, dice el asturiano. “Empezaremos la competición al revés, con la final en el primer partido. Hay que mirarlo por el lado bueno, así estamos más frescas”, analiza.

El rival que más se le resiste

Por otro lado, y además de todo ese aura de invencible del conjunto amarillo, es el equipo que más se le ha resistido al Liceo. En los dos últimos años no ha sido capaz de ganarle ni una sola vez. El pasado le eliminó en semifinales de la Copa. Y este se impuso en los dos partidos de liga y en los dos de cuartos de la Champions. “Es ya casi como una obsesión, intentar hincarle el diente al Palau, que es el único equipo que aún no encontramos un patrón de juego con el que nos sintamos cómodas”, confiesa Stanis.

“A la quinta va la vencida”, proclama, “cada vez estamos más cerca y necesitamos dar ese pasito y también llamar a la suerte y sobre todo no perder por nuestros propios errores. Está claro que hay que rozar la perfección y se tienen que alinear todos los astros... pero no es una cosa que no pueda pasar”. Y ahí entra de nuevo el coquito, pero no la calabaza, sino el de ellas. La mentalidad es fundamental. Así que primero hay que creérselo. Y después ejecutar el plan.