Dos capitanes mejor que uno para el inicio de la defensa del título de liga del Liceo

David Torres (A Coruña, 1994) y César Carballeira (A Coruña, 1996) han levantando juntos tres trofeos con el Liceo, la Copa del Rey y la Supercopa de España en 2021 y el último, la Liga hace casi un año. Uno por cada lado, a la vez, con la misma sincronía que tienen sobre la pista, donde se entienden sin la necesidad de mirarse, prácticamente por telepatía. “Los mejores momentos son mucho mejores si los compartes con gente a la que quieres”, dice el primero. “Muchos podrán decir que levantaron copas con compañeros, pero yo lo he hecho con un amigo. Es el culmen”, responde el otro. Ellos son dos de los tres supervivientes, junto a Álex Rodríguez y el entrenador Juan Copa, de esa plantilla de campeones. Y ahora inician la defensa del título en los cuartos de final del play off contra el Igualada. El primer asalto será este sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas). “Nosotros ya estamos en modo play off y necesitamos que la gente se ponga también, porque plantilla y público somos un equipo. No todos los años se puede decir que tenemos que defender el título, que todos vengan a defenderlo que también es suyo”. Palabra de capitanes.

Entre ellos se entienden. “¿Cuál es tu mejor momento en el Liceo”, le pregunta Torres a Carballeira. “La Copa y la Liga”, responde este. “Solo puedes decir una”, le replica su compañero. El defensa se lo piensa. “Creo que la Liga, sí, la Liga”, dice finalmente. Es el ejemplo de lo que supuso para ambos la consecución de ese título, la ilusión de dos niños que crecieron soñando en verdiblanco. “Yo hasta ensayaba los discursos”, reconoce Dava. “Y cómo iba a marcar el gol”, apunta César. “Creo que mi yo niño me diría: ‘Dava, tío, ¡eres un crack! Lo has conseguido’. De verdad que es muy difícil explicar lo que significa triunfar en el Liceo siendo coruñés. No me creo que haya muchas cosas iguales. Sí, puedes ganar 15 títulos o tener el récord de goles, pero esto... es inigualable”, continúa el capitán mientras que el canterano cree que su yo de ahora le diría al pequeño que lo hiciera todo igual, los sacrificios y las horas de entrenamiento, porque merece la pena: “El día a día, cada entrenamiento, cada partido, ya lo compensan. Pero los títulos... no hay nada igual”.

Canteranos convertidos en veteranos

Y, como no se cansan de recordar, mucho mejor cuando las alegrías son compartidas. “Me acuerdo cuando ganamos aquí la Copa del Rey, se suponía que me tocaba levantarla a mí. Pero para mí no tenía sentido hacerlo sin César. Las casualidades hicieron que yo llevara el brazalete porque él se había ido al Reus, pero él estaba antes que yo y nunca me sentí más o menos capitán que él. Y salió así improvisado. Fue súper bonito”, recuerda Torres. “Ya habíamos compartido equipo en categorías base pero nunca pudiéramos levantar títulos, siempre nos quedábamos a las puertas”, añade Carballeira. Un pasado y un presente en común en el que han evolucionado de los niños a los veteranos del vestuario. “El año pasado era de los más pequeños y este, de los mayores. El tiempo va pasando”, reflexiona César. “Sí que vamos soplando velas pero también es que llevamos desde muy jóvenes. Lo que sí me extrañó fue ser capitán con 24 y no hubiese sido tan fácil si no estuviera él”, comenta Dava.

Juntos les ha tocado también este año la tarea de dar forma a un vestuario nuevo al que inculcar la historia, la tradición y el espíritu verdiblancos. “No vamos contando fábulas vestidos de verde”, bromea Torres, “la mejor manera de hacerlo es predicar con el ejemplo”. “Tal cual”, continúa Carballeira, “viéndonos entrenar día a día, tanto a nosotros como a Álex, todos los que vinieron nuevos a la primera semana ya se dieron cuenta de que aquí no estábamos para bromas y Juan Copa ya les dijo también que teníamos que ganar todos los entrenamientos, eso es lo que marca ese ADN del que se habla del Liceo”. Y así, en un año teóricamente de transición —los dos insisten que desde Navidad ya no piensan en esos términos—, se plantaron en la final de la Copa del Rey, se quedaron a las puertas de la final a ocho de la Liga Europea y ahora van a por todas en el play off por el título de liga.

A estas alturas es inevitable acordarse de dónde estaban el año pasado. “Hay similitudes, porque antes del play off también perdimos en la pista del Lleida en la Copa del Rey”, recuerda Dava. “Y en 2021, antes de ganar la Copa del Rey, también perdimos allí en la última jornada de liga”, apunta César. Lo que se mantienen son las ganas de que eche la bola a rodar. “Vuelve a empezar todo de cero, estamos todos igualados y llegamos en un buen momento”, coinciden. ¿Hay más presión por el hecho de defender el título? “La única presión nos la ponemos nosotros. Empezamos el play off, somos segundos de la temporada regular, tenemos que cogerlo con ganas, pero no con más o menos presión, sino con la ilusión de hacerlo bien”, dice el ocho. “Por números hicimos una muy buena temporada, dejamos escapar algunos puntos, pero sabemos que esto se decide en play off y ahora es cuando no podemos dejarnos nada fuera de la pista”, contesta el cinco. ¿La presión es entonces del Barça? “Ellos siempre van a tener más presión que nosotros”, manda la bola Carballeira para el otro tejado. “A mí me toca jugar contra el Igualada, pero sí, la presión es el Barça. Ellos son los que mejoraron equipo, los que quedaron primeros invictos, los que deberían ganar, los que suben noticias quejándose de los presupuestos en Europa... Y objetivamente están haciendo un año buenísimo”, opina Torres.

El Igualada, un equipo joven

En cuanto al rival de esta tarde, el Igualada, ambos señalan que es un equipo con mucha juventud y talento. “Ya nos lo puso difícil en liga, sobre todo en su casa, que ganamos 5-6 al final. Es un equipo muy joven, muy rápido. Pero sabemos que si vamos en nuestra línea, haciendo el trabajo que tenemos que hacer, vamos a conseguir el objetivo”, indica César y Dava analiza: “Su parte positiva es su juventud, pero les falta la experiencia. Es un equipo con mucho potencial, con una chavales con un futuro tremendo. Pero a nosotros nos toca que les pese la pista aquí en Riazor e ir allí y jugar un partido tirando de nuestra experiencia”. La clave, ganar el primer duelo. Y para ello pueden servir las lecciones y el aprendizaje del play off del año pasado. “Sobre todo cuando íbamos perdiendo 5-0 en Noia en el tercer partido de semifinales. Hay un tiempo muerto. Y todos estábamos tranquilos. Daba igual. Como si nos metían treinta. El domingo volvíamos a estar allí. En el play off hay que tener esa calma y paciencia de leerlo todo de otra manera, casi como el tenis. Si has perdido un set, quedan otros tres”. Y así, punto a punto, hasta el objetivo final.