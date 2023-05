El Leyma barrió en intensidad y juego, con una nueva lección de lo que es la palabra equipo, al Palencia y se aseguró la tercera posición en la fase regular de la LEB Oro, por lo que iguala su mejor clasificación histórica en la categoría. Los naranjas además tendrán el factor cancha en el play off, por lo que el Palacio de los Deportes de Riazor ya tiene cita los días 26 y 28 de mayo para los dos primeros partidos, con el Gipuzkoa como rival. Aunque aún queda poner la guinda a un año para el recuerdo en la última jornada en Burgos.

Cuando un partido arranca con un triple para cada bando, promete estar a la altura de lo que se espera del duelo entre el segundo y el tercer clasificado de la LEB Oro. Yunio Barrueta abrió el marcador para el Leyma y Kostadinov respondió para el Palencia. Y en la jugada siguiente Alejandro Galán se colgó con furia del aro. Y a continuación los visitantes volvieron a golpear desde los 6,75 metros. Un ritmo espectacular que a los naranjas les costó seguir y se quedaron un poco atrás. Nada preocupante (8-13), porque lo que sí fue el primer quebradero de cabeza importante fueron las dos faltas prematuras de Lottana Nwogbo. Se tuvo que sentar antes de lo esperado y en su lugar entró un Atoumane Diagne que impuso sus centímetros en la pintura. La distancia, no obstante, alcanzaba su primer número alarmante tras el cuarto triple visitante del primer cuarto (12-20). Ante la falta de acierto tocaba ponerse a trabajar, a luchar cada punto, y tanto el pívot senegalés como Djordje Simeunovic volvieron a meter a los naranjas en el partido (16-23).

El serbio fue uno de los protagonistas del inicio del segundo cuarto, ya no solo por sus siete puntos consecutivos. Epi optó por poner a Galán de 5 y a Simeunovic de 4 y este se desenvolvió a las maravillas bajo tableros, luchando por canastas y segundas oportunidades. Con él se llegó al 25-25 y un 2+1 de Olle Lundqvist completó la remontada. Palencia ya no aguantaba. No estaba nada cómodo, incapaz de devolver la intensidad que ponía el Leyma sobre la pista. Anotaba canastas esporádicas, más por el talento individual de sus jugadores que por el resultado de un juego elaborado. Los coruñeses estaban mucho más enchufados. Hicieron un conato de irse en el marcador (33-27) que tuvo respuesta (33-32). El segundo ya fue el definitivo. Con un 10-0 de parcial el Leyma sometió a un Palencia que maquilló su pobre actuación del cuarto con dos tiros libres finales (43-34).

La única mancha en el expediente naranja eran las segundas faltas que también habían subido al marcador de Diagne y Alejandro Galán. A este, que además arrancó el tercer cuarto con un triple, un tapón y un trabajo defensivo impecable, le cayó la tercera mientras el público le cantaba al entrenador visitante “¿Por qué no te callas?” Epifanio apostó por arriesgarse y mantenerle en pista. Aguantó y siguió aportando ese trabajo que no se ve tanto y que sirvió para que en ataque sus compañeros siguieran luciéndose. Ahora un triple de Lundqvist, ahora otro de Goran Filipovic, y el estirón se fue hasta el 57-39. Aunque a los naranjas se les atragantó un poco el final del cuarto, en el que solo pudieron anotar desde la línea de los tiros libres (19 de 25) y se redujo hasta el 60-48 antes de afrontar los últimos diez minutos.

No era insalvable. Y eso que no parecía un día para el épica para el Palencia. Pero el Leyma se relajó en exceso, contagiado por los errores y los fallos del rival, y este, casi sin querer, se acercó a nueve (69-60) con 2:52 por jugar. Hizo falta tiempo muerto para ordenar las ideas. Dos tiros libres de Nwogbo, que cogió un rebote ofensivo crucial, y un triple de Ingus Jakovics aniquilaron el intento de reacción y la fiesta fue total en el Palacio.