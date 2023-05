El Andorra es nuevo equipo de la ACB. Y eso significa que, con la plaza de ascenso directo ya ocupada, solo falta por conocer quién le acompañará el año que viene en la máxima categoría y para eso habrá que esperar al play off. El Palencia, por tanto, ya no se juega nada hoy en el Palacio de los Deportes de Riazor (19.00 horas), más que el honor ante un Leyma que sí tiene que defender la tercera plaza a capa y espada. No es que los palentinos vayan a regalar nada. Después de tener tan cerca el objetivo a lo largo de la temporada han demostrado ser uno de los equipos más fiables de la competición. Los naranjas, que vienen de perder y han demostrado ciertas dudas en los últimos encuentros, necesitan dar un paso al frente. No solo para el partido de hoy ni para mantener la tercera posición, sino también pensando en el play off. Palencia hoy y el Burgos la próxima semana serán unos extraordinarios test finales.

“El Palencia ha hecho una magnífica temporada. El trabajo de Pedro (Rivero), de su staff y de los jugadores ha sido brillante. Desde el primer momento siempre han estado en posiciones de arriba y han ganado la Copa. Creo que estamos ante el equipo que mejor ha rendido, sobre todo, teniendo en cuenta que no partía entre los tres mejores presupuestos de la competición”, analiza sobre el rival Diego Epifanio. “Es un equipo que tiene muy claro a lo que juega. Uno de sus puntos fuertes es el rebote ofensivo que nos hizo mucho daño en el partido de la primera vuelta”, añade el técnico naranja. Para el burgalés, lo primero será intentar frenar sus focos de anotación. “Sus dos bases están haciendo una temporada muy buena. Sobre todo Wintering está marcando mucho las diferencias. Pero creo que Martínez en la rotación está siendo capaz de mantener el nivel”, indica y añade: “Tienen dos anotadores muy buenos, que lo llevan demostrando muchas temporadas en la liga y que este año están jugando otra vez juntos, que son Manu y Schmidt. Y creo que Ortega, a día de hoy, es de los jugadores nacionales con más futuro. Kamba —ex del Leyma— se está adaptando muy bien al rol que le han puesto, está jugando en varias situaciones y entonces está rindiendo muy bien. Y hay mucha variedad en su juego interior por lo que puede jugar con dos 4, con dos 5, con un 3 y con un 4 para abrir el campo...”. Por último, Epifanio se para de nuevo en ese juego interior. “El impacto físico de Kasibabu es muy grande. McGrew juega a un grandísimo nivel, pero el otro día no estaba en el campo y Kostadinov fue capaz de suplirlo”, dice. Muchos focos. Por eso el Palencia es segundo y marcha con 26 victorias, la última la semana pasada frente al Estudiantes (74-66), y solo seis derrotas. El equipo cadete femenino debuta en el Nacional Guadalajara acoge el Campeonato de España cadete femenino en el que, por primera vez, habrá participación de un equipo del Leyma Coruña, el primero en su historia en categoría femenina. El equipo dirigido por Rubén Vázquez está encuadrado en el grupo F en el que se medirá al Adareva Tenerife canario, al Gimosur-Daytona Cbec murciano y el Grupo 76 Alkasar de Ciudad Real.