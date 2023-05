El Escola Lubiáns de Carballo es nuevo equipo de la OK Plata masculina, por lo que la categoría mantendrá, al menos, dos equipos gallegos después del descenso del CDM esta temporada. El conjunto dirigido por Jorge Lamas ganó el sábado en la pista del Jolaseta por 2-5, lo que unido al pinchazo del Ordes frente al Aurrera (3-2) otorgó el premio gordo a los carballeses como primeros clasificados de la OK Bronce Norte. Al Ordes le quedará jugárselo en la fase de ascenso junto al segundo clasificado de la OK Bronce sur, que será o bien el Alcorcón o bien el Raspeig.

El Escola Lubiáns se unirá al Dominicos en la segunda categoría del hockey sobre patines nacional, que llegó a tener hasta tres equipos coruñeses con la presencia de los de la Ciudad Vieja, el Liceo (que cedió su plaza al Cerdanyola) y el CDM, que perdió la categoría tras una temporada aciaga. Victoria del Resa Cambre En la OK Plata femenina continúa la competición. El Resa Cambre, ya salvado y sin opciones de luchar por subir puestos en la clasificación general, se impuso el sábado al Rochapea por 7-3, tres goles de Celia Pinacho y cuatro de Sara Fernández. Las coruñesas son séptimas con 38 puntos. La próxima semana visitarán al líder Bembibre, que en las últimas jornadas se ha reforzado con la coruñesa Claudia Sanjurjo, y en la clausura recibirán en Os Campóns al Alcalá.