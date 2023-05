El Fraga apuesta por María Sanjurjo

María Sanjurjo reforzará al Esneca Fraga el próximo curso. La temporada de la jugadora coruñesa, que ha liderado al Liceo a sus mejores resultados históricos con la quinta plaza en la OK Liga Iberdrola y la clasificación para los cuartos de final en el debut en Champions, no ha pasado desapercibida. El club oscense apuesta por ella para dar un paso más en su proyecto de reciente creación y que este año se estrenó en la máxima categoría con la sexta posición —justo por detrás del conjunto coruñés—. Sanjurjo, criada en la cantera verdiblanca, vivirá su segunda experiencia lejos de A Coruña después de pasar por el Telecable Gijón, donde ganó la Copa de la Reina y permaneció tres años. Después regresó a casa para convertirse en la pieza estructural del nuevo Liceo, que construyó el equipo en torno a ella. Ahora volverá a probar suerte fuera.

“Un último baile”, decía Stanis García, el entrenador del Liceo, antes de la Copa de la Reina. Sonaba a despedida y aclaraba que para todas juntas sí lo sería. Porque pase lo que pase con el proyecto coruñés en la máxima categoría, el grupo pierde a una de sus integrantes principales. Hablar del Liceo en la máxima categoría del hockey sobre patines nacional es hablar de María Sanjurjo. Formaba parte del grupo que consiguió el ascenso y debutó en la elite siendo una adolescente en un primer año en el que las coruñesas se clasificaron para la Copa de la Reina y mantuvieron la categoría en la última jornada. No pudieron hacerlo en el segundo curso, tras el que Sanjurjo se marchó a Gijón. Tres años después, convertida en campeona del mundo con la selección española, regresó y amplió su curriculum verdiblanco con otras dos temporadas.

En este tiempo, María Sanjurjo lidera prácticamente todas las estadísticas. Solo la capitana Lucía Paz puede hacerle sombra en cuanto a número de partidos disputados. La coruñesa es la máxima goleadora del Liceo en la OK Liga femenina con 70 goles. En total ha marcado 77 con la camiseta verde porque añade 4 en la Liga Europea y 3 en la Copa de la Reina, siendo la única en marcar en estas tres competiciones oficiales. La siguiente en la lista es Alba Garrote, con 42. No es la primera vez que el Fraga pesca en A Coruña porque ya se llevó a dos de las integrantes de la última plantilla del Borbolla que estuvo en la OK Liga, la chilena Fernanda Tapia y la portuguesa Bea Várzeas. Ahora sigue apostando fuerte por el hockey femenino con algunos de los movimientos más interesantes del mercado.