Segundo capítulo de la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título de la OK Liga masculina entre el Liceo y el Igualada. Después de la victoria coruñesa hace una semana en el Palacio de los Deportes de Riazor, en un partido que se decidió en la prórroga (5-4), los verdiblancos están un paso más cerca de las semifinales. Pero ahora la serie se traslada a Les Comes (19.30 horas), una de las pistas más complicadas de la competición. Otro triunfo le daría al conjunto dirigido por Juan Copa el pase a la siguiente ronda, en la que seguir defendiendo el título conquistado el curso anterior. De lo contrario, todavía quedaría una tercera y última bala, el próximo martes y con A Coruña como escenario.

