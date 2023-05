El Viaxes Amarelle puso en apuros al Futsi Atlético Navalcarnero, el líder de Primera División. Se adelantó en el marcador y con una idea muy clara de cómo defender a las madrileñas, no les permitió jugar nada cómodas. Pero, al final, la calidad de las locales se impuso para llevarse el triunfo por 3-1 y el que se mete en un apuro es el conjunto coruñés. Porque si hoy gana o empata el Zaragoza en su visita al Roldán (12.00 horas), se tendrá que jugar la permanencia en la última jornada, la próxima semana en casa contra el Móstoles, con solo un punto de margen con respecto tanto a las mañas como al Rayo Majadahonda, que ayer también venció y sigue metiendo presión.

Tenían las coruñesas este fin de semana su segunda oportunidad de dejar amarrada la permanencia, pero no le acompañó ni su propio resultado ni el de uno de sus rivales, a la espera de lo que ocurra hoy con el Zaragoza, porque si pierde entonces sí que no le hará falta tener que esperar a la próxima semana para certificar su salvación. Lo más complicado era el trabajo que tenían que afrontar las naranjas porque visitaban al primer clasificado que, además, necesitaba ganar para asegurarse ya matemáticamente ese puesto en el play off. Pero creyeron en que era posible y el milagro se hizo más factible cuando en el minuto cinco Èlia hizo el 0-1. Ame Romero igualó antes del descanso y tras él volvió a anotar en una jugada que podía haber sido falta previa. Laura Córdoba sentenció a cinco para el final.