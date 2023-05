El sueño de disfrutar de la final four por el ascenso a la Liga Endesa en el Coliseum de A Coruña se esfuma tras la decisión del Leyma de no presentar finalmente su candidatura para albergar las semifinales y la final por una plaza en la máxima categoría del baloncesto nacional, objetivo al que aspira el equipo naranja a través del play off. El plazo para enviar la documentación a la Federación Española de Baloncesto finaliza esta tarde a las 14.00 horas, pero el club coruñés no dará el paso ante la imposibilidad de presentar una oferta “lo suficientemente competitiva”.

“El consejo de administración del club manifiesta que finalmente no presentará candidatura por considerar que la oferta que se podría presentar no sería lo suficientemente competitiva, al no haber podido reunir los apoyos que considera necesarios”, expresó la entidad naranja en un comunicado.

Por lo tanto, el motivo por el que renuncia a competir por organizar la final four es, según el club, la falta de apoyos institucionales. Según fuentes de la entidad naranja, el Leyma contaba con el respaldo de la Xunta de Galicia. No así con el de la Diputación, que ni siquiera contestó a sus peticiones, mientras que el Concello sí estaba dispuesto a ceder el Coliseum para esa fase final, pero no a costear el elevado desembolso que supondría acondicionar el recinto para el baloncesto, una cantidad que podría rondar los 80.000 euros. San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes son los otros dos clubes que se habían postulado para competir por la organización de la fase final por el ascenso a la Liga Endesa. Uno de los dos, en principio, será el elegido.

El equipo coruñés debutará en el play off en el Palacio de Riazor este viernes (19.00 horas) contra Gipuzkoa en el primer partido de la eliminatoria de cuartos en busca de una plaza en la final four, que no se jugará en el Coliseum coruñés. Las opciones de ascenso siguen intactas, pero el Leyma no contará con el factor cancha a favor en caso de que elimine al Gipuzkoa y acceda a las semifinales.

Yunio Barrueta recibe el Premio Jugador Estrella Galicia de abril

Yunio Barrueta recibió ayer el Premio Jugador Estrella Galicia correspondiente a abril, que lo acredita como el mejor del Leyma Coruña del pasado mes. De esta forma, el alero cubano vuelve a obtener el galardón que ya había conseguido en marzo. “Estamos enfocados en entrar en el play off con mucha confianza”, aseguró el jugador más en forma del conjunto naranja tras recibir el trofeo.