Diego Epifanio: “Lo más importante es no cambiar nada de lo que hemos hecho hasta aquí”

Se acerca el gran momento de la temporada para el Leyma con su participación en el play off de ascenso a la ACB. Con Diego Epifanio (Burgos, 1978), el equipo ha logrado sus mejores resultados en la liga regular, siendo tercero con 23 victorias. Y eso ha encendido la ilusión. El técnico, sin embargo, hace un llamamiento para no cambiar nada. Si todo ha funcionado hasta aquí, lo fundamental es seguir igual. Un proceso, el suyo, que se topará con Gipuzkoa en el camino hacia la final a cuatro. El primer duelo, el viernes a las 19.00 horas, en el Palacio de los Deportes de Riazor.

¿Deberes hechos... por ahora?

Estamos muy contentos de la liga regular que hemos hecho, sabiendo que al principio nos costó mucho todo, con muchos jugadores nuevos y un entrenador nuevo que no conocía el club, sobre todo a nivel de derrotas, no del trabajo diario. Es para estar contentos ser terceros, es decir, que solo dos equipos nos han superado en la liga regular y eso habla muy bien del trabajo en equipo. La temporada en sí creo que es muy buena a nivel profesional y personal por parte de todos. Pero aún no la hemos acabado.

Queda lo más importante.

Es un proceso y en el camino que estamos haciendo, estamos en un buen momento para afrontar lo que nos viene sabiendo de su dificultad.

Y todos, toquemos madera, sanos. Hay quien dice que es la clave.

Los partidos importantes son de los jugadores, del que está acertado, el que tiene confianza... o al revés, con el que se cuenta y que no le salen las cosas... eso puede ser determinante para el triunfo o no de un equipo. Los entrenadores vamos sumando conceptos, pero cuando llegan los momentos importantes, los que juegan son ellos. Por eso es muy importante llegar de la mejor forma posible tanto física como mentalmente para afrontar partidos ahora en los que te juegas mucho. En el play off hay que ganar tres partidos y después ya hablaremos de lo que pueda venir.

¿Daba más presión el hecho de que el club pudiera optar a organizar la final a cuatro?

Los jugadores no son conscientes. Esa presión no existe, solo la que tenemos nosotros mismos. Y también somos realistas y sabemos el presupuesto que tenemos nosotros y el que tienen otros que están por debajo y sus plantillas. Tenemos máxima ilusión por hacerlo lo mejor posible. Si hemos hecho la mejor liga regular de la historia del club, vamos a intentar también hacer la mejor fase final. Y hay que saber soportar la presión de jugar para ganar. No es fácil. Pero siempre es mejor competir para ganar que para no descender.

Pero si la llega a organizar y no se clasifican...

El play off va más allá de eso. Va de demostrarnos cosas. Nos ha tocado el único equipo, quitando al Palencia, que nos ha ganado el averaje. Es un equipo que aquí nos ganó bien en el que quizás fue nuestro peor equipo en casa en todos los aspectos. Y allí tuvimos que ir a una prórroga. Nos lo va a poner muy difícil. Tienen al mejor anotador de la liga. Ya tenemos suficientes elementos como para que nos distraigan otros. Y no es por poner una venda, pero tampoco sería una debacle si no lo conseguimos. La liga ha estado muy igualada, la clasificación se ha decidido por pequeños detalles.

Justo después de ese partido del que habla, la derrota contra Gipuzkoa en casa, comenzó la racha del equipo. ¿Qué cambió?

Lo primero es que ni éramos tan malos antes ni somos tan buenos ahora. El equipo estaba trabajando bien, había hecho una pretemporada muy buena, a nivel de interiorizar conceptos, y teníamos muchos jugadores nuevos en la liga y que tenían que adaptarse al nivel de los árbitros, de la exigencia física y al nivel de scouting de la liga, y eso nos llevó un tiempo. En las primeras jornadas competimos bien, pero nos costaba hasta que fuimos encontrando la tecla con las rotaciones, en cómo se iban conociendo los jugadores, interpretando el juego, nuestras normas defensivas... fuimos a Castellón un poco con las dudas. Estuvimos muy unidos, jugamos buen baloncesto y en los momentos importantes encontramos cómo meter canasta y sacamos ese partido adelante. Eso nos liberó. Nos enseñó que el camino por el que íbamos era el correcto. Ni en las victorias ni en las derrotas hay que llegar el lunes siguiente y cambiarlo todo. Evidentemente hay que ir creciendo, modificando cosas, porque eso es lo que te hace ser mejor. El equipo reaccionó muy bien y ahí está el resultado final. Hicimos nueve victorias seguidas, que en una liga como esta no es nada fácil, y una segunda vuelta en la que competimos muy bien todos los partidos.

A veces cuando se gana se habla de hazañas y cuando se pierde, de debacles. No hay término medio.

Aquí cada uno tiene que hacer su papel. En el vestuario tenemos que intentar controlar todo. Yo les digo a los chicos que tienen que controlar lo que leen en las redes sociales, tanto lo bueno como lo malo. Igual con los medios de comunicación. Cuando los lees o escuchas tienes que estar dispuesto a que te digan lo que está bien y lo que está mal. Cada uno lo lleva como puede. Hay algunos que les afecta más, otros que les afecta menos. Pero ni tan buenos ni tan malos. Lo más importante es tener un control emocional para digerir las victorias y las derrotas por igual. Que cada uno haga su camino... aunque es mejor ir juntos y que los periodistas apoyen los proyectos. Eso no significa no decir las cosas malas... en una relación cuando uno convive hay que decir las cosas malas y las buenas.

¿Lee la prensa o las redes sociales después de los partidos?

Soy consciente de que a día de hoy la gente sigue mucho las redes sociales. Tienen un enorme impacto para la vida de las personas, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero yo hace mucho que he renunciado a enterarme desde el minuto uno que pasa una cosa para vivir más tranquilo. Cuando vas a leer algo en redes... te pueden apalear. O no. Pero eso no puede cambiar tu estado de ánimo. Nosotros somos los máximos responsables del rendimiento del equipo y si nuestro estado de ánimo cambia en función de lo que opinen otros... tomé la decisión de que no me condicionase mucho lo que opinase de nosotros gente que no nos sigue en nuestro día a día. Entiendo que para los jugadores que son jóvenes es difícil controlar eso.

¿Ha tenido que vigilar algún caso en particular en ese sentido?

No particularmente. Pero sí que es verdad que yo el primer día les aconsejo que intenten controlar las redes sociales y sobre todo que cuando alguien escriba, que no les afecte. Para informarse, están los periodistas. Claro que esto no es una dictadura y cada uno puede hacer lo que quiera, no les vamos a cortar la relación con el mundo exterior. Pero también les he dicho que si alguna vez tienen que mandar un mensaje, que sea lo más positivo posible. Y mentir nunca.

¿Un entrenador tiene que ser también un poco psicólogo?

Yo de psicología no puedo hablar porque no soy licenciado en eso. Pero sí que creo que un entrenador tiene que intentar empatizar. Empatizar con su entorno, con el vestuario... A veces es muy fácil pensar que las cosas hay que hacerlas de una determinada manera. Pero a veces el jugador intenta dar el máximo y no llega o no le sale bien. Por eso es importante empatizar con ellos, entenderles. Muchos son jóvenes, tienen mucha responsabilidad y les juzga todo el mundo. Es muy importante ser duro mentalmente para gestionar eso, sobre todo cuando tienes 21, 22 ó 23 años. Y por eso yo quiero que tengan confianza, que estén tranquilos, que den su máximo. Por un lado ser exigentes, pero también empatizar para darles la confianza suficiente para que den su máximo nivel.

Un jugador de la NBA se quejó de recibir malas caras del entrenador después de fallar.

Esta profesión es muy exigente con el resultado. El proceso lo sabe muy poca gente. Nosotros ponemos mucha importancia en el proceso y hay veces que puedes hacerlo todo bien y perder. Por eso intento diferenciar entre lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Da igual que lo hagas bien o mal. Es tu toma de decisiones. El fallar una canasta está dentro de la probabilidad. Hay que trabajar para tener la mejor probabilidad de acierto. Pero yo no me suelo enfadar si un jugador falla una canasta porque entiendo que nadie tira a fallar. Lo que más me enfada, los chicos lo saben, es cuando no hay máximo esfuerzo ni concentración. Porque eso sí que depende de uno. Hay que conocer dónde puedes apretar más a uno o dónde tienes que soltar, incluso el día que uno necesita un abrazo o que des un golpe en la mesa. Eso lleva un proceso.

En las entrevistas durante la temporada todos han destacado de usted que es muy positivo.

Qué te van a contar (risas). Yo tengo muchos defectos y cosas que mejorar. Pero me esfuerzo mucho por intentar ser el mejor entrenador para ellos y por eso les exijo que intenten ser el mejor jugador para el equipo.

¿Hay mariposas en el estómago?

Seguro. Siempre hay en los momentos importantes. Creo que esa ilusión es siempre buena. Y nosotros tenemos mucha ilusión por demostrar hasta dónde podemos llegar. Lo que es malo es pensar que ya lo has ganado todo o que no puedes con el que tienes enfrente. El peor rato que yo llevo es la hora y media antes de los partidos. Porque miras el reloj y no pasa el tiempo. Eso demuestra que todos tenemos mucha ilusión.

¿En su experiencia, qué es lo más importante para afrontar un play off?

La teoría, que luego la práctica ya se verá, es estar tranquilos y trabajar igual. Yo siempre les digo a los chicos que ahora que viene lo importante, que no cambiemos nada. Si siempre hemos hecho una cosa, no hagamos otra. Seguro que quiere venir más gente a vernos, de nuestro entorno directo. Pero no cambiemos nuestras rutinas. Si echas siesta, échate una siesta. Si comes no sé qué, cómelo. Yo creo mucho en el trabajo, en las rutinas. El entorno claro que tiene que estar contento por la gran temporada que hemos hecho. Pero que eso no nos influya. Si no nos influyó al principio, cuando había más dudas sobre nosotros, que no nos influya ahora. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino y para mí es muy importante no cambiar los hábitos de los últimos ochos meses. Creo que incluso es lo más importante. Hemos ido construyendo a lo largo de la temporada y ahora no puede querer ponerse uno la capa de Superman, otro hacer algo distinto... tenemos que seguir en la misma línea. Y también hacer entender a nuestro entorno directo, el club, que es lo que podemos controlar, que no hay que hacer cosas que no hayamos hecho. No es momento ahora de probar.

Como irse al Coliseum.

Eso ya no dependía de nosotros. Lo único era que si nos íbamos al Coliseum, que nos llevaran nuestras canastas. Sobre todo yo voy a las rutinas, los hábitos, el descanso, el cuidarse,,, a no hacer nada que se salga. El hábito hace al monje. Lo que nos ha traído hasta aquí, hacerlo hasta el final. Y los chicos ponen mucho de su parte en ese sentido.

¿Cómo valora el crecimiento de afición a lo largo de la temporada?

No puedo comparar con otros años, pero creo que ha habido un gran crecimiento desde el principio y la conexión del vestuario con la grada ha sido muy buena porque los chicos son excepcionales. Tengo los mejores yernos. El vestuario ha sido capaz de dar un paso más, de abrirse porque necesitábamos a la gente. Los jugadores son magníficos en eso. Esa química es muy buena.

¿Le pidió eso el club a su llegada?

Si yo soy muy arisco... Creo mucho en que la conexión entre el vestuario y la grada es vital para conseguir grandes cosas. El trabajo diario es imprescindible, pero una buena sintonía afición-vestuario le da mucho a ambos. Esa sintonía se ha visto. El club nunca me ha pedido nada a ese nivel. Es una cosa que nos ha salido muy natural, vimos que era un buen momento para abrirnos a la ciudad. Si quieres que la gente te dé, primero tienes que dar.

¿Cómo es el Leyma como club?

En la vida profesional de un entrenador, tienes que saber adaptarte a dónde estás. Parto de esa base, pero con unos mínimos. Yo exijo mucho al jugador en el trabajo diario, y el club me va a exigir también resultados, por eso yo también pido unos mínimos para poder trabajar bien. El club tiene una cosa muy buena y es que tiene mucha ilusión. Se van dando pasos. Sobre todo hay una cosa: yo he podido hacer lo que he creído más conveniente. Desde el club me han dado todas las posibilidades en su mano para intentar hacer bien mi trabajo. Y yo he intentado dar mi máximo para devolverles eso. Tenemos que mejorar ciertas cosas con respecto al primer equipo para seguir luchando entre los mejores.

¿Se ve con el Leyma en la ACB?

Para cualquier entrenador ’la ACB es un reto y una ilusión. Y yo estoy muy a gusto en A Coruña y ojalá llegue algún día. Pero yo se lo he dicho al club desde el primer día: hay que seguir poniendo ladrillos, que la casa cada vez sea mejor, cada vez más confortable, y ya veremos hasta qué nivel podemos llegar. Si el club sigue confiando en Epi en el futuro y podemos seguir trabajando juntos, ojalá conseguir el reto. Vamos a ir paso a paso. Primero el play off.