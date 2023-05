HC Coruña Femenino: De ellas, para ellas

“Estamos aquí para que el deporte femenino, para que el hockey femenino, continúe en la ciudad”. Así comenzó su intervención Lucía Sanjurjo, presidenta del Hockey Club Coruña Femenino, el nuevo equipo que tomará el relevo del Liceo en la OK Liga Iberdrola, en su presentación en sociedad. Junto a ella, el resto de directivas: la jugadora y capitana Lucía Paz, Montse Vale, Bea Lema y Mar Barcón. Todas mujeres. “Es un club de ellas, para ellas”, responden casi al unísono. También les acompañaron el cuerpo técnico, con Stanis García al frente, que seguirá liderando el proyecto deportivo —con su segundo Carlos Alonso, el delegado Carlos López y David Castro, del grupo de aficionados Hulkerinos— y una representación de las jugadoras, con siete de las diez que formaron la plantilla del curso que acaba de finalizar: las porteras Viki Caretta y Ariadna Escalas y Bea Gaete, Alba Garrote, Alejandra Martín, la propia Lucía Paz y Cris Diz.

El reto es mayúsculo. El presupuesto que necesitan se sitúa entre los 120.000 y los 150.000 euros. “Somos muy conscientes de que va a ser un trabajo súper difícil, pero creemos que ellas lo merecen y que vamos a ser capaces de hacerlo. No hemos parado en ningún momento. Llevamos ya muchos meses detrás de esto y no partimos de cero. Tenemos que pagar alojamientos, salarios, viajes, manutenciones, federaciones, fichajes, arbitrajes.... Hay muchas cosas. No solo es la equipación y salir adelante”, aseguró la presidenta.

Por eso, pidió la colaboración en la búsqueda de patrocinadores, además de agradecer “el esfuerzo y la generosidad” de los que les han permitido llegar hasta aquí, entre los que nombró a cuerpo técnico y jugadoras — “son unos valientes por meterse en esta aventura con nosotros”—, instituciones, medios de comunicación, empresas, a David Castro de Hulkerinos por “conseguir el apoyo de la afición”, y al Hockey Club Liceo: “Aunque las deliberaciones fueron duras y largas, accedió a ceder la plaza gratis para que estemos aquí”.

El técnico asturiano, que dijo sentirse partícipe del “movimiento” desde el principio, cuando empezó a tener conversaciones con “estas locas que se embarcan en el proyecto”, añadió a la lista a Emilio Fernández, exvicepresidente liceísta, que acaba de salir del club. “Sin él estas dos últimas temporadas no hubiesen llegado a su fin”, indicó y también tuvo palabras para sus jugadoras: “Sabemos el esfuerzo que han hecho y la paciencia que han tenido. Ha habido semanas de turbulencias. Y estamos jugando con personas y no con mercancías de construcción que si las quieres las malvendes y pierdes dinero y la cosa queda ahí”.

Ellas tendrán a partir de ahora representación en la directiva por medio de su capitana. “Es un gesto de transparencia y así tendremos el punto de vista del vestuario, que a veces se nos escapa. Luchy es difícil que no coja un toro por los cuernos”, señaló Stanis mientras que la jugadora recordó cómo han sido estos meses que calificó, sobre todo, de incertidumbre paliada con comunicación de todos los movimientos desde el primer momento: “Esa inquietud que teníamos, sobre todo la gente de fuera, se iba rebajando y también porque somos una piña, un grupo muy unido que nos conocemos mucho, y apoyándonos se pudo llevar mejor”. De momento ya le han escuchado en cómo no quieren el pantalón: blanco.

Stanis confirmó que fue complicado, semana a semana, pedirles que se centraran en lo deportivo. Y encima, conseguir resultados, los mejores de la historia del club con la quinta plaza en la liga y la clasificación para cuartos de final tanto de la Champions —plaza que esperan también poder mantener— como de la Copa de la Reina. “Eso habla de su fortaleza mental”, apuntó y sobre los objetivos deportivos habló de un año de supervivencia en todos los sentidos. “El primer paso era estar aquí. Lo primero es que las jugadoras se sientan queridas e importantes”. Aún sin escudo, ni colores, incluso sin pista dónde entrenar y competir —su preferencia es el Palacio de los Deportes de Riazor—, lo que no les falta es la ilusión. Por ellas y por todo el hockey de la ciudad.