El OAR dijo adiós a sus posibilidades de subir a la División de Honor Plata al perder frente al Cajasur Córdoba su segundo partido en la fase de ascenso que se está disputando en el Barrio de las Flores. El partido tuvo un guión similar al del día anterior, contra el Soria, cuando los coruñeses dominaron la primera parte, su menor rotación le hizo sufrir en la segunda y, cuando consiguieron remontar cuatro goles en contra, haciendo lo más difícil, se les escapó en las últimas jugadas y por una mínima diferencia. El conjunto local tendrá hoy la opción de despedir un curso extraordinario en lo deportivo y el más duro a nivel personal para todo el club, con una victoria contra el Granollers (13.00 horas), que ya es virtualmente el campeón de la fase y, por tanto, subió de categoría, tras ganar el jueves al Cajasur y el viernes el Soria.

Al OAR le había dolido su derrota del día anterior, pero demostró su fortaleza mental, porque salió mucho más enchufado que su rival, que también había perdido en la primera jornada de competición. Con una buena actitud defensiva y con juego fluido en ataque cogió sus primeras ventajas. De dos goles a lo sumo. Lo suficiente como para dominar el marcador. Lo máximo a lo que alcanzaba el conjunto andaluz era a ponerse a la par, pero entonces los coruñeses daban otro acelerón a la marcha para volver a instaurar la ventaja en dos goles, que es como se llegó al descanso (17-15).

Estaba mitad del trabajo hecho. Con la victoria en el duelo anterior del Granollers sobre el Soria (35-33) los locales sabían que ganando seguirían dependiendo de ellos mismos. Pero no fue buena su puesta en escena en el segundo tiempo. En un suspiro no solo perdió la renta que había acumulado sino que tuvo que ver como su rival se ponía por delante. Fue una pequeña sequía sin gol, un bache que le costó demasiado caro. Porque cambió la tendencia. Poco a poco. Jugada a jugada. Y el portero cordobés fue entonándose y mejorando su porcentaje de acierto. Al OAR cada vez le costaba más ver portería y eso se tradujo en una ventaja de cuatro goles para el Cajasur que los coruñeses no pudieron acortar ni en superioridad. Era el momento del tiempo muerto de Jacobo Novoa. Y como el día anterior, funcionó porque el equipo hizo un enorme esfuerzo para volverse a poner a la par. Y cuando todo estaba igualado de nuevo, un par de errores le costaron a los coruñeses su adiós antes de tiempo.