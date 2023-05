La mejor temporada regular de la historia del Leyma, con la tercera posición y el récord de victorias (23), desemboca en un ilusionante play off de ascenso a la ACB en el que los naranjas optan a todo, pero con tal abanico de aspirantes, tanto en cantidad como en calidad, que no sería descabellado ni llegar a la meta ni quedarse por el camino. Por eso hay que ir paso a paso y el primero es un Gipuzkoa al que hay que ganar tres partidos para clasificarse para la final a cuatro con los dos primeros intentos, esta tarde (19.00 horas, antes del Liceo-Calafell de las semifinales del play off de hockey sobre patines a las 21.45) y el domingo (19.00) con el Palacio de los Deportes de Riazor como soporte. En casa el equipo dirigido por Diego Epifanio se ha sentido muy cómodo, y más según avanzaba la temporada y el público se fue enganchando a su ritmo y juego. Como locales, de hecho, los coruñeses solo han dejado escapar tres victorias en todo el curso, una en la segunda vuelta (contra el líder y ya ascendido Andorra por 66-70) y dos en la primera, frente al Lleida (63-71) y precisamente, contra el Gipuzkoa (68-81) en un partido que el técnico burgalés califica como el peor del curso en su feudo. Ahora se abre un capítulo nuevo en el que el equipo tiene toda la ilusión de escribir una gran historia, mejor que las dos anteriores ocasiones en las que el Leyma rozó la proeza: en 2021 y en 2016 que perdió en semifinales contra Granada y Melilla.

“Estamos con mucha, mucha ilusión. Llevamos tiempo esperando este momento. No sabíamos en qué posición íbamos a quedar, pero sí que sabíamos que íbamos a tener play off desde hace relativamente un tiempo. Tenemos mucha ilusión y sobre todo, estamos centrados, sabiendo que esta semana es clave para intentar usar el factor cancha y valernos de él”, analiza Javi Vega. “Yo espero que la eliminatoria sea lo más corta posible y a favor nuestra, pero es una eliminatoria trampa porque aquí nos ganaron. Yo creo que fue el peor partido nuestro. Me acuerdo que hacía mucho frío, y luego a la vuelta ganamos en la prórroga e incluso Xabi Oroz tuvo un triple para ganarnos. Es un rival muy complicado. Un rival que, por decirlo de alguna manera, ensucia los partidos y no va a ser nada fácil. Yo no veo ningún favorito porque los enfrentamientos de uno contra otro estuvieron muy igualados”, analizó el capitán.

Precisamente eso enciende todas las alertas por más que el Leyma, por números, sea superior. Acabó tercero, por la octava plaza de los vascos, con cuatro triunfos menos. Y está también el factor cancha. La amenaza del Gipuzkoa tiene nombre y apellidos: Justin Jaworski. El súper atleta estadounidense —jugó también a fútbol americano y béisbol— es el líder en anotación de la LEB Oro (en realidad lo sigue siendo Michael Carrera, aunque se marchó de la liga en la jornada 24). Promedia casi 20 puntos por partido (19,32) y acapara buena parte del juego ofensivo del conjunto dirigido por Lorenzo Encimas, compartida esa responsabilidad con Adam Sollazzo y con jugadores locales como Mikel Motos, Aitor Zubizarreta, Xabier Oroz y Xabier Beraza, además de otro producto nacional como Ander Martínez.

“Creo que tanto ellos como nosotros no engañamos a nadie. Ellos tienen su filosofía. Defensivamente trabajan muy bien, hacen sentirse muy incómodo al rival y sobre todo, su nivel de scouting, su nivel de esfuerzo defensivo, su presión al balón y su defensa de 1 contra 1 son muy buenos”, valora Diego Epifanio. “Es verdad que nosotros tendremos que saber tener buena lectura para ver dónde podemos sacarle las ventajas. Y ofensivamente, ellos son un equipo que tiene dos referencias exteriores muy importantes. Pero Gipuzkoa no es solo eso. Tienen dos bases que conocen la categoría, que saben jugar muy bien. Tienen dos 5 que ya han estado en play off y tienen un perímetro tanto en el 3 como en el 4, con jugadores que hacen lo que su entrenador quiere”, analizó.

Otras eliminatorias

En el resto de las eliminatorias de cuartos de final, destaca el duelo entre el Estudiantes y el San Pablo Burgos. Dos de los grandes favoritos frente a frente. Y uno se quedará fuera de la final a cuatro. Los burgaleses, pese a no tener el factor cancha, han acabado mejor la liga, con seis victorias en siete partidos, pero la única derrota fue precisamente contra los madrileños en la antepenúltima jornada en un partido que se fue a dos prórrogas, lo que da un avance de la igualdad en la liga. También parece equilibrada la serie entre el Valladolid, que ha ido de más a menos, y el Lleida, recuperado tras la marcha de Carrera (1-0), mientras que Palencia parece favorito frente al Alicante.