El Leyma pasa página. Es la única manera de tirar para adelante en el play off. Olvidar la derrota de hace dos días y centrarse en una nueva oportunidad en el segundo partido (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.00 horas) en el que todo empieza de cero, salvo porque el Gipuzkoa va 1-0 en la eliminatoria. El viernes, a los naranjas no les salió nada. Y ese es su consuelo. Porque pese a que todo lo que pudo ir mal fue mal, la distancia no fue tan grande (67-77) e incluso se llegó a estrechar hasta el margen de los cinco puntos. Recuperar la confianza será una de las claves. E intentar no sentirse demasiado presionados por más que perder también el segundo partido les dejaría completamente contra las cuerdas. O Forno tendrá que ser más olla a presión que nunca y servir a los suyos para enderezar la eliminatoria y dar el primer paso hacia la final a cuatro por el ascenso.

“Fue un típico partido de play off, con muchos nervios. Hemos fallado muchas cosas, nuestros porcentajes han sido malos en el tiro libre, debajo de canasta y el tiro de 3 también ha sido malo”, enumeró Diego Epifanio los desastres después de un partido que dejó unas estadísticas de un 59% en tiros de 2, un 23% en triples y un 60% desde la línea de la personal. “Nos faltó dureza física. Ellos subieron el nivel con muchos contactos en cintura y nosotros no estuvimos a gusto. Ellos estuvieron acertados. Nos costó jugar. Eso nos hizo ir abajo en el marcador y aunque la salida del descanso fue buena, cuando ellos se volvieron a meter, nosotros no pudimos engancharnos”, resumió el entrenador naranja en rueda de prensa ante los medios.

Siguiendo la trayectoria del Leyma esta temporada, es complicado que le toquen un par de estos partidos tontos seguidos. Ya solo puede mejorar. Y no es que no sepa hacerlo mejor y haya que inventarse algo de última hora para que ocurra la transformación, como si fuera un mal estudiante que la noche anterior se pone a repasar los apuntes. No. Los coruñeses han hecho los deberes durante todo el año y solo tienen que quitarse de encima el exceso de nervios y volver a lo que durante toda la temporada les ha funcionado y les ha llevado hasta 23 victorias, el récord del club, y ser terceros en la competición regular. En ese sentido, Gipuzkoa jugó mucho más cómodo, como si llevase toda la vida jugando play off, con las ideas muy claras y, además, saliéndole todo. No necesitó ni siquiera que Jaworski estuviese en sus número de casi 20 puntos por partido (11), con Carlson (20) y Ander Martínez (18) a la cabeza.

Parece que se siente cómodo en el Palacio de los Deportes de Riazor porque ya había ganado también en la liga regular. “Es el equipo que nos ha hecho sentir más incómodos. Muchas manos, punteos, contactos continuos... no nos dejan desarrollar nuestro juego. Los chicos estaban muy responsabilizados porque sabían que hemos hecho muy buena temporada y la verdad es que como equipo nos merecíamos más”, dijo el entrenador burgalés.

"Recuperar la confianza"

“Ahora hay que recuperar la confianza y ser conscientes de que en play off hay que subir el nivel físico y de intensidad. Un play off es muy exigente. A ver si nos recuperamos bien”, insistió. Solo tiene 48 horas para recuperar la moral de los suyos: “Lo primero es creérnoslo. Ellos han salido con mucha confianza y nosotros, con muchos nervios. Pero en un play off da igual si has perdido de mucho o de poco o cómo has jugado. Empieza un partido nuevo y no te condiciona más”.

Goran Filipovic, Lotanna Nwogbo y Yunio Barrueta lideraron las estadísticas —aunque el estadounidense de origen cubano hizo un 4 de 12 en triples— en las que en el apartado negativo destacó el 0 de 6 en triples de Javi Vega o el cero en anotación de Aleix Font. El Leyma es sobre todo un equipo, del primero al último, y por eso ahora más que nunca necesita a todos a punto para que funcione el engranaje de una máquina naranja que cuando funciona es casi imparable.