El Liceo ya conoce su hoja de ruta en la OK Liga 2023-24, que iniciará en casa contra el Igualada el último fin de semana de septiembre. El sorteo, celebrado ayer en el Museo Olímpico de Barcelona, también deparó al Reus como su rival en las semifinales de la Supercopa de España del fin de semana anterior (23 y 24 de septiembre) que abrirá de forma oficial la temporada. El Barça y el Calafell disputarán el pase a la fnal por la otra parte del cuadro del torneo que se disputará en Reus.

También se sortearon el resto de calendarios de las ligas nacionales que depararon un HC Coruña Femenino-Cerdanyola para la primera jornada de la OK Liga Iberdrola; un Vilafranca-Dominicos para abrir la OK Plata masculina (y un Olot-Ordes y Tordera-Escola Lubiáns); un Cambre-Aurrera como apertura del campeonato en la OK Plata femenina y por último, un CDM-Areces en el arranque de la OK Bronce, que no contará con la presencia del filial del Liceo.