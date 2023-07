Un cohete de A Coruña rumbo a Torrent

Nunca es tarde. Y si no, que se lo digan a Javier García (A Coruña, 1997). Un día, cuando ya tenía 17 años, su hermano mayor Alberto le preparó una mochila con unas zapatillas y lo plantó en el Palacio de los Deportes de Riazor. Estaba empeñado en que dejara el fútbol y probara de una vez el atletismo. Así que pasó a la acción. Solo unas sesiones sirvieron al Riazor Coruña para darse cuenta de que tenían un diamante en bruto. A los pocos meses, se clasificó para su primer Campeonato de España. Y diez años después, en plena madurez deportiva, es el hombre más rápido de Galicia de la actualidad y quiere serlo de todos los tiempos. Por eso tiene dos objetivos en Torrent, donde este fin de semana se disputa el Nacional absoluto: meterse en la final y batir el récord autonómico de 100 metros, en posesión de Mauro Triana, amigo y compañero de entrenamientos en el grupo de velocistas de José Carlos Tuñas.

Hace unas semanas que ya le quitó el de 150. “Pero es una prueba que no se corre mucho, así que era un poco más fácil”, asegura el coruñés, que posee también la plusmarca gallega de 60 en pista cubierta y compartida la del relevo de 4x100. “Ya llevo un tiempo persiguiéndolo y el propio Mauro me dice que lo tengo en las piernas y me anima. Pero lo veo nervioso”, bromea. “Tuñas —el entrenador de ambos— cree que si termino el año sin batirlo, será una de las injusticias más grandes en su carrera. Y la verdad es que en nuestros planes estaba haberlo batido ya, pero entre un día con viento y otros que no me acabó de salir... no lo conseguí”, valora, aunque casi le hace más ilusión la final que el récord: “Veo más sencillo batirlo que la final, que es más difícil, pero el es objetivo principal”, añade. Chichu, como le conocen, que compite por el Celta, corrió el pasado 23 de junio en Vigo en 10.49 segundos. El récord es de 10.46. Y él décimo puesto del ranking nacional del año, 10.45.

García compagina los entrenamientos con la preparación de oposiciones de Educación Física, a veces con el trabajo cuando le llaman para cubrir una baja en algún colegio. Entonces cumplir con las horarios se vuelve más complicado. Porque se calza las zapatillas de clavos de lunes a viernes durante dos horas todas las tardes. Y varios días a la semana añade otras tantas por la mañana. Además de gimnasio, fisios y todo el trabajo invisible que no se ve (descanso, nutrición). Pero en lo que realmente cree que ha dado un salto de calidad es en el aspecto psicológico. “Hay que estar mentalmente muy fuerte y ha sido una de las claves para mí en este aire libre. Lo he trabajado mucho. Soy capaz de trabajar ese factor mental en los entrenamientos. Detrás de los tacos puedo estar muy centrado en la carrera y en lo que tengo que hacer en cada momento”, explica.

Otro factor importante es el gran ambiente de trabajo que hay en el Tuñas Team, como se denominan los integrantes del grupo del entrenador del Coruña Comarca. “El atletismo es un deporte que entrenamos muchísimo y competimos muy poco. Ir a entrenar es a veces como un ejercicio de fe. Porque estás cansado, cargado, con molestias... Y al final yo voy a entrenar y voy muy contento, animado, aunque no tenga ganas o esté diluviando como nos pasa muchas veces en A Coruña. Voy a pasármelo bien, a desconectar y da gusto el buen ambiente que hay y cómo nos apoyamos y animamos entre todos”, comenta. Compañeros antes que rivales. Aunque se quiten récords.