El Liceo abrirá la temporada 2023-24 contra el Reus en las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará en la localidad tarraconense el 23 y 24 de septiembre. El fin de semana siguiente, los verdiblancos empezarán la OK Liga en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Igualada. También en casa cerrarán la competición contra el Noia (27 de abril) y la visita del Barça será el 9 de marzo (jornada 22), según deparó el sorteo que tuvo lugar ayer en el Museo Olímpico de Barcelona. Otros emparejamientos son HC Coruña Femenino-Cerdanyola para iniciar la OK Liga Iberdrola (8 de octubre); Vilafranca-Dominicos en la OK Plata masculina y Cambre-Aurrera en la OK Plata femenina; y CDM-Areces para arrancar la OK Bronce, que no contará con la presencia del filial del Liceo, que renunció a su plaza después de haberlo hecho el año anterior en la OK Plata y también de haber cedido su puesto en la categoría femenina.

Este será o noso camiño na fase regular da #OKLiga 23/24.



Unha viaxe ilusionante na que deixaremos todo o que teñamos.



Da vosa man, #Liceístas, volveremos a loitar pola gloria. Isto comeza o 30 de setembro en Riazor!#SomosLiceo 🟢⚪️ #SomosKoruños pic.twitter.com/qzvRsizecd — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 26 de julio de 2023 Los verdiblancos ya conocen su hoja de ruta para la temporada para la que iniciarán los entrenamientos la próxima semana, la primera de agosto. Juan Copa dirigirá su séptimo proyecto desde el banquillo liceísta y contará con David Torres, César Carballeira, Martí Serra, Sito Ricart, Fabrizio Ciocale y Tombita además de con las novedades de Pablo Cancela (Follonica), Bruno Saavedra (Dominicos), Tomas Pereira (Oliveirese) y Tiago Rodrigues (Porto) y las bajas con respecto al pasado curso, de Álex Rodríguez (Voltregá), Bruno di Benedetto (Oliveirense), Pol Manrubia (Benfica), Mati Bridge (Sandrigo) y Arnau Canal (Reus). Precisamente, el Reus es el primer rival en las semifinales de la Supercopa, un duelo con un poco de morbo porque el conjunto rojinegro se ha reforzado, además de con el pichichi Martí Casas (Calafall), con dos jugadores de gol que han vestido la camiseta verdiblanca como el argentino Maxi Oruste, campeón de la Copa del Rey y de la Liga, y Arnau Canal, que a finales de la temporada pasada pidió la rescisión de su contrato para unirse al Reus. La Federación quita la sanción de 4 partidos a Pau Bargalló El Comité de Apelación de la Federación Española de Patinaje anuló la sanción de cuatro partidos impuesta a Pau Bargalló por lo tangana que se produjo en el Palacio de los Deportes de Riazor en los instantes finales del tercer partido de la final del play off entre el Liceo y el Barcelona. Los colegiados mostraron tarjeta roja tanto al capitán azulgrana como al portero Sergi Fernández, así como al local Pol Manrubia. Previamente, Jordi Martínez, segundo entrenador culé, también había sido expulsado. El Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva castigó en una primera resolución a los tres jugadores con cuatro partidos y al técnico con dos, los mismos que al delegado verdiblanco Antón Baldomir, además de una sanción económica al Liceo por pasividad por hacer cumplir las normas. El Barça recurrió y Apelación anuló la sanción por completo a Bargalló, por lo que podrá jugar la Supercopa.