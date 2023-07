Un Mundial debajo del brazo

Por las mañanas, a Víctor Castro le duele hasta el último rincón de su cuerpo, al que lleva casi la mitad de su vida sometiendo a las exigencias de la alta competición en halterofilia. Ya con 30 años, el coruñés ve más cerca el final de su carrera, pero todavía sigue en plena forma. Se acaba de clasificar para su sexto Campeonato del Mundo absoluto, que disputará en Riad (Arabia Saudí) del 2 al 17 de septiembre. Y lejos de los centros de alto rendimiento, sin las facilidades y ventajas que allí se disfrutan, tiene aún más mérito si cabe. Su día a día se reparte entre el tiempo que dedica a entrenar y el que va a trabajar. Y desde hace unos ocho meses, con el cuidado de su hija Claudia. Precisamente, el Mundial del año pasado se lo perdió por su nacimiento. Y ahora ella es una de sus principales motivaciones para perseguir sus sueños.

“Cambian las prioridades”, dice. “Y eso te cambia también. Por ejemplo, en la preparación del año pasado tenía en la cabeza que todo fuera bien con el embarazo. Entonces iba sin presión. Si tenía que bajar kilos, los bajaba. Cuando antes era todo lo contrario. No se podían bajar kilos, mejor subirlos, dando igual cómo estaba mental y físicamente. Y fue más relajado y salió bien igual. Aprendí mucho de eso”, relata y añade: “Eso me motiva a seguir entrenando. Pero el año que viene... ya se verá. No puedo decir ni en qué forma voy a llegar al Mundial. Me encantaría que fuera la mejor posible. Pero el objetivo era clasificarme y nos costó mucho a nivel físico y mental. Empecé la temporada un poco más tarde de lo normal, no cogía ritmo, cometí errores por intentar saltarme algún paso y llegar antes al estado de forma... cada vez es más difícil mantenerme al nivel que yo quiero”.

Lejos de los centros de alto rendimiento, compaginar vida y entrenamientos se complica, pero él logra mantenerse entre los mejores desde A Coruña. “Desde que salí de la Blume me lo propuse y me decían que iba a ser imposible. Tuve que buscarme la vida para encontrar un equipo con nutricionista, fisio, médico y psicólogo. Tardé años hasta que conseguí todo. Y cuando fui haciéndome mayor también tuve que buscar unos ingresos, porque con las becas no se llega a unos ingresos mínimos, y doy clases de halterofilia y crossFit”, asegura. “Aquí tengo que hacer todo lo que en un centro de alto rendimiento no se hace, desde ir la compra hasta coger el coche para venir a entrenar e ir a trabajar, sacar a los perros, hacer la comida, ayudar en casa... y ahora con la niña más. Y aquí tengo que agradecer a Natalia porque somos un equipo y ella hace de más para que yo pueda descansar, ir a entrenar, comer bien, ir a las competiciones...”, dice.

Al final, todo el sufrimiento ha merecido la pena. “A nivel de resultados me gustaría haberlos tenido mejores. Pero lo que da el deporte a nivel mental, de sacrificio, de enfrentarte a cosas, no te lo da nada. Lo mismo que los valores, que te marcan una forma de ser y de actuar con compañeros y familia. Eso compensa más que los resultados”, afirma. Incluso más que haberse proclamado campeón de Europa sub 23, lo que consiguió en 2014. “Eso no se olvida nunca”, comenta y reflexiona: “El trabajo que hay detrás de un solo resultado es demasiado. Si no hubiera quedado campeón, no se me habría reconocido. Si quedo segundo o tercero, no hubiese sido tanto. Eso a nivel mental es muy duro. Entrenas 24 horas todos los días de la semana para una competición, un momento, para el que a lo mejor te levantas cansado, enfermo... si sale fantástico, porque se recompensa todo, pero si no sale, ¿por qué no se va a recompensar igual?”

Los Juegos Olímpicos son su única espina. Para los de Río de Janeiro 2016 se quedó como primer reserva del equipo español. “Antes la clasificación iba de otra manera. Era el país el que conseguía las plazas y después se adjudicaban”, recuerda. Aquel año, en categoría masculina la selección española masculina obtuvo tres puestos y él era el cuarto en ese ranking interno —en femenino solo había una, que fue para Lydia Valentín y la coruñesa Irene Martínez también se quedó a las puertas—. Después, para Tokio 2020 cambiaron los criterios. “Ya no era clasificación por países sino individual. Y yo me quedé fuera por dos puestos, aunque tenía por delante también a otro compañero de la selección”, matiza. Aunque aún queda una última oportunidad, en París 2024, el sueño olímpico se va esfumando por motivos ajenos a él.

“No se han hecho bien las cosas en el tema del dopaje y tramas económicas, con un montón de países y deportistas sancionados. Y nos hemos visto perjudicados todos sin comerlo ni beberlo porque redujeron plazas y categorías y si antes era complicado, ahora mucho más”, apunta y critica el posible fin a la halterofilia en el calendario de los Juegos: “Daría mucha pena porque es un deporte que nació con el vínculo olímpico, pero se lo han buscado. No pueden salir 15 positivos de un Mundial y otros 15 de los análisis posteriores. Los hay que sabemos al 99% que van a dar positivo y se ve a leguas que están hasta las trancas. Y es injusto. Yo llevo entrenando toda mi vida de forma limpia para lograr las mejores marcas posibles que mi cuerpo y mi mente me permitan”.