La nueva era del Liceo ya rueda

“Es como el primer día de cole, venimos con esa ilusión de lo nuevo y de volver a ver a los colegas”, resume el capitán David Torres sobre el estado del Liceo en su primer día de la temporada 2023-24. El equipo echó a rodar. Un nuevo proyecto que parte con la ilusión de apelar a sus raíces coruñesas sin renunciar a la lucha por todos los títulos como dicta su ADN. Con Juan Copa a la cabeza, cuenta con cuatro alumnos nuevos, que ayer se pusieron el uniforme por primera vez, en el caso del coruñés Pablo Cancela por segunda, aunque hacía tanto de la anterior que afrontó el día con la ilusión del que cumple el sueño de un niño. La misma de Bruno Saavedra, que podrá disfrutarlo poco, porque la semana que viene se tiene que incorporar a la concentración de la selección española sub 19; y de los portugueses Tiago Rodrigues y Tomas Pereira.

“Me siento muy bien, estoy con muchas ganas e ilusión. El Liceo es un gran club de hockey y espero poder ayudar. Tengo amigos que han jugado aquí y me aconsejaron venir”, señaló el portero Tiago Rodrigues, el año pasado compañero de Xavi Malián en el Porto: “Me contó cosas muy buenas y la verdad, es todo como él me dijo, estoy encantado”. En cuanto a la competencia con Martí Serra, cree que les beneficia a ambos: “Somos dos y solo puede jugar uno. Vamos a competir y lo importante es que el equipo gane. Jugará el que esté mejor y estoy seguro que los dos vamos a trabajar muy bien”.

Su compatriota mostró el mismo respeto. “Es difícil decir que no a un club como el Liceo. Es un grande. Todos sueñan con jugar algún día en el Liceo. Es una experiencia nueva y también una liga diferente y yo creo que eso es bueno. Además estoy muy contento por el recibimiento de mis compañeros y con lo bonita que es la ciudad, ya he ido a visitar varios sitios”, dijo y se definió como “un jugador rápido que tira fuerte y un buen defensor con muchas ganas de trabajar”. Y también de redención porque el año pasado marcó el gol que dejó fuera al Liceo de la final a ocho de la Liga Europea. “Ya me han perdonado sí”, se ríe, “ahora espero marcar muchos goles para ellos”.

Para Bruno Saavedra el estreno será corto. Disfrutará hasta el viernes y el lunes se marchará a preparar el Europeo sub 19 y no regresará hasta la semana de la Supercopa. “Da un poco de pena, pero también mola ir con la selección. Cuando vuelva tendré que coger la dinámica de grupo”, valoró el gallego, el benjamín del equipo que el año pasado jugaba en OK Plata: “Va a ser un gran salto pero me siento preparado”. Pablo Cancela, por el contrario, será el veterano, y le tocará aportar la experiencia aunque él se sienta como un niño. “Cuando venía hacia aquí pensaba que, por fin, podía disfrutar de mi ciudad, jugar en Riazor, cumplir mi sueño de pequeño”, reflexionó. Y eso le hace recuperar esencias que creía perdidas. “Ese carácter koruño que dicen de mí puede que con el tiempo lo fuera perdiendo y me he vuelto a contagiar”, concluyó.

Primera equipación verde y segunda blanca, otra novedad de la temporada Una de las novedades de la temporada 2023-24 del Liceo, además de las cuatro incorporaciones a la plantilla, serán las equipaciones. Las dos, primera y segunda, nuevas. La primera mantendrá el color tradicional del club, el verde. Pero la segunda será novedosa, ya que será completamente blanca, como las que ayer en el primer día de la pretemporada llevaban puestas los dos miembros del cuerpo técnico, el entrenador Juan Copa y el preparador físico Marc Godayol. Así que el conjunto liceísta, además de ser más koruño que nunca, también será literalmente verdiblanco, salvo los porteros, que lucirán de negro. El primer día de la nueva era del conjunto coruñés comenzó con un desayuno de toda la plantilla y los técnicos junto a los miembros de la directiva, entre los que se encontraban Willy Duarte, José Luis Huelves, Jesús Sánchez y Antón Baldomir, con la novedad de Manuel Boedo. Después se trasladaron al Palacio de los Deportes de Riazor, donde tuvieron un encuentro con los medios de comunicación. Juan Copa, antes de que la bola echara a rodar, citó a todos los jugadores en el vestuario para una charla previa al primer entrenamiento, que duró aproximadamente unos veinte minutos, tras los cuales ya se dio paso a la toma de contacto con la pista. La preparación seguirá lo que queda de semana y se retomará el lunes de la próxima, ya sin Bruno Saavedra, con veinte días por delante antes del primer amistoso, que será en el pabellón coruñés el próximo día 23 de agosto a las 18.00 horas contra el Oliveirense portugués.