El Liceo, contra fuego amigo

Lo bonito del deporte es hacer amigos y al Liceo no le faltarán allá por donde vaya la próxima temporada, tanto en España como en Europa, aunque le toque verlos y sufrirlos con colores nuevos y en contra. Fuego amigo. Porque los verdiblancos han ido surtiendo de talento a sus principales rivales, como se demuestra cada verano, este último con las incorporaciones de Eduard Lamas al Porto, Facu Bridge al Sporting, Bruno di Benedetto al Oliveirense y Maxi Oruste y Arnau Canal al Reus. Es ya un clásico. Jugador que llega a A Coruña, jugador que se revaloriza y que sale al mercado. Y era un clásico que su destino fuera el Barcelona, que tiraba de talonario. Multiplicó la amenaza la pujanza de los equipos lusos, sobre todo aquellos que como el culé también están respaldados por un club de fútbol —se hizo pública la oferta con la que el Benfica trata de robar a Pau Bargalló del Barça, que sería de un millón de euros por tres temporadas—. Pero también su propio declive económico agravado por los elevados costes de los continuos viajes, que hace que les cueste competir con otros conjuntos que antes no le podían hacer sombra. Pero los coruñeses siempre rearman su plantilla, compiten, incluso ganan títulos, sus piezas aumentan de valor... y vuelta a empezar.

Los equipos llamados a luchar con el Liceo por estar arriba tanto en la OK Liga masculina como en el resto de competiciones nacionales estarán plagados de ex. Empezando por el Barça, que aunque este año no ha pescado en A Coruña, seguirá teniendo en sus filas a cuatro jugadores que pasaron antes por el club verdiblanco: Pau Bargalló, Matías Pascual (que prepara su regreso tras la grave lesión que sufrió en el Mundial de San Juan disputado el pasado mes de noviembre) y los hermanos Carles y Marc Grau —además de un coruñés que nunca vistió la camiseta liceísta, Ignacio Alabart—. Hacen casi medio equipo. Otro de los candidatos será el Reus, que tras ser apeado en cuartos de final del pasado play off por el título se ha rearmado para optar a todo fijándose en el Liceo: se hizo con Arnau Canal, al que le quedaba un año de contrato en A Coruña, pero pidió la rescisión del mismo; y con el argentino Maxi Oruste, que después de proclamarse campeón de la Copa del Rey y de la OK Liga con los verdiblancos se marchó a Italia previo paso a vestir de rojinegro. Otros equipos españoles con ex son el Calafell, el curso pasado tercer clasificado, que ya contaba con Sergi Miras y se reforzó con Oriol Vives; el Noia, donde juega desde su regreso a España Jordi Bargalló; y el Voltregá, a donde volvió este verano Álex Rodríguez y el anterior, Jordi Burgaya.

No cambia la situación cuando se cruzan las fronteras para ir a Portugal, donde los cinco grandes están plagados de sangre verdiblanca. Significativo es el caso del Porto porque juntará a Xavi Malián y Carlo di Benedetto con el coruñés Eduard Lamas, recién llegado procedente del máximo rival, el Benfica. Los tres coincidieron dos temporadas en A Coruña a las órdenes de Juan Copa (2017-18 y 2018-19) en las que conquistaron una Supercopa de España. El Benfica es otro bastión de ex. Con el regreso de Pol Manrubia, cedido el año pasado al Liceo, se juntan cuatro con Roberto di Benedetto y los más lejanos en cuanto a pasado coruñés Lucas Ordóñez y Pablo Álvarez. Tres tendrá el Sporting, con Toni Pérez, Henrique Magalhães y el recién llegado Facu Bridge, que después del Liceo también jugó en el Valongo. En el Oliveirense recaló Bruno di Benedetto, que se une a Franco Platero. Ambos estuvieron juntos en A Coruña en la temporada 2019-20. Y, por último, en el Barcelos está Luis Querido, criado en la ciudad, mientras su padre Jose dirigía a los verdiblancos, aunque no llegó a disputar minutos con el primer equipo.