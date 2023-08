Pablo Hernández: “El Leyma es el paso hacia adelante que necesitaba dar en mi carrera”

Pablo Hernández (Santiago de Compostela, 1997) aportará a la plantilla del Leyma Coruña la añorada sangre gallega. Él también tenía morriña después de ocho años fuera de casa, así que vestir de naranja la próxima temporada reúne todos los condiciones que buscaba: en su tierra, en una liga competitiva como la LEB Oro, en un club con un proyecto potente y con un entrenador ‘top’. Además, se convertirá en un espejo para toda la cantera coruñesa y gallega de que el camino es complicado y sufrido, pero que es factible llegar con mucho trabajo y humildad.

¿Contento por regresar a casa?

Estoy feliz, la verdad, feliz, emocionado, ilusionado... para mí es un orgullo después de tanto tiempo lejos de mi tierriña volver aquí y más a una ciudad como A Coruña. Encima es de la mano de un club como el Básquet Coruña y con un proyecto tan ambicioso como el que están haciendo. Ya viene siendo uno de los top de la liga LEB Oro en los últimos años y el pasado volvieron a demostrarlo y dieron un paso adelante al ser terceros, su mejor clasificación en la historia. A pesar de que el play off no salió como querían, fue una gran temporada y creo que ha sido un acierto los pasos que han dado renovando a Diego Epifanio y a siete jugadores. Eso quiere decir que hay un bloque y una estructura hechos, que van a continuar con el trabajo tan bueno que hicieron el año pasado. Es un orgullo para mí y fue una gran felicidad cuando me dijeron que querían contar conmigo para formar parte del proyecto y, sin duda, decidí entrar a formar parte de él.

¿Se lo pensó mucho?

Fue un proceso largo porque ellos fueron configurando la plantilla poco a poco. Tuvimos contacto a principios de julio pero estaban pendientes de renovaciones, de algún fichaje... pero en cuanto se dio la posibilidad de tener una oferta en firme, obviamente era la opción que más me interesaba. Es el paso hacia adelante que necesitaba dar en mi carrera y es un lugar en el que seguir desarrollándome como jugador de la mano de un proyecto competitivo que apunta a todo en esta LEB Oro que es tan competitiva y complicada. Se daban todos los condicionantes que yo estaba buscando.

Y huir del frío.

Bueno, del frío viniendo a Galicia del todo no se huye... pero no hace tanto como en Islandia. Aquí el tiempo es lluvioso y frío, pero no tanto como allí.

Mucho no le disgustó el tiempo en Islandia que tuvo dos etapas.

La primera fue al terminar mi periplo universitario, fue el primer destino que tuve cuando decidí emprender camino en el baloncesto profesional. Tuve una buena experiencia a pesar de ser un país un poco alejado del continente europeo y de que las condiciones climatológicas son extremas, pero se vive bastante bien y tiene una liga bastante competitiva, cada vez más jugadores españoles, ex ACB y ex LEB Oro van para allí. El año pasado surgió de nuevo la posibilidad de jugar allí en un proyecto más ambicioso porque jugamos previa de Eurocup y también aspiraba a ganar la liga, que la posibilidad de ganar un título siempre atrae a los deportistas porque es muy complicado.

¿Qué le han aportado estos ocho años fuera en Islandia y Estados Unidos?

Una de las cosas de las que estaré siempre agradecido con el baloncesto es todas las experiencias que me ha permitido vivir tanto en España como fuera. Yo me fui muy joven, con 18 años, y ahora regreso con 26, ocho después. Y el hecho de haber estado tanto tiempo fuera de casa te aporta una gran madurez personal, porque has tenido que vivir una serie de experiencias que tienes que ir resolviéndolas tú. Y también creo que haber jugado al baloncesto en diferentes países me aporta diferentes cosas. Porque no es igual en todos los países. En España es más táctico, en Estados Unidos e Islandia es más físico y más de uno para uno... creo que he ido cogiendo cositas de cada estilo e integrándolas en el mío. Similar también con mi vida personal, que he ido cogiendo cosas de las diferentes culturas, las maneras de entender la vida que he ido aplicando en mi persona, lo que me ha ayudado a crecer a nivel personal y profesional.

¿Es más fácil llegar a un equipo en el que siguen siete jugadores y tienes que integrarte en un grupo ya hecho o en el que todos son nuevos y parten de cero?

Siempre es más fácil empezar cuando hay siete jugadores que ya conocen al entrenador, que ya conocen el estilo de juego al que quiere jugar y que nos pueden ayudar a las nuevas incorporaciones. Es algo que nos puede dar una pequeña ventaja a principio de temporada con respecto a otros equipos. Y eso nos ayudará mucho a los nuevos a incorporarnos antes al estilo y al ritmo de juego y poco a poco ir haciendo equipo para acabar funcionando como si fuésemos todos uno.

¿Habló con Diego Epifanio?

Sí, tuve una charla con él en la que me comentó el proyecto y los objetivos del club. También el perfil que estaba buscando, uno como el mío, para ser un jugador que viniera a hacer de 3 y puntualmente de 4, y me dijo lo que necesitaba de mí. Fue muy productiva.

¿Siguió al Leyma y la LEB Oro el año pasado?

Sí y me gusta el estilo de Epi. La primera opción es jugar rápido y si no surge esa opción es cuando se empiezan a buscar las ventajas.

¿Le ha impresionado el gran recibimiento por parte de la afición de la noticia de su fichaje?

No me lo esperaba y estoy muy feliz de que se me haya recibido así de bien, con los brazos abiertos. Espero poder devolverle a la afición todo el cariño que me está mostrando ahora a lo largo de la temporada. Con todo el trabajo que pondremos será una temporada en la que disfrutaremos de buenos momentos juntos.

¿Por qué llegan tan pocos jugadores gallegos a la elite?

Parte es suerte y parte trabajo personal y disciplina. Puedes tener talento, pero si no tienes una disciplina, una ética de trabajo, una serie de valores que implican esfuerzo, humildad y querer siempre dar tu mejor versión, aunque las cosas no vayan bien... para mí es la clave del éxito. Pero también no es que llegues más arriba o más abajo, es que vayas creciendo como persona y como deportista. Después cada uno tiene un techo diferente. Si has sido capaz de ir cumpliendo esos objetivos que te has ido poniendo, de disfrutar, de ir creciendo... eso es el éxito, sea el que sea el nivel al que compitas.

Al Leyma y al Obradoiro siempre se les ha achacado que pese al trabajo con la cantera, después no llegan jugadores arriba.

Es complicado, hay muchos factores que influyen en ello y no creo que solo se pueda culpar al club. Si tú quieres conseguir algo vas a luchar con todo lo que esté en tu mano para llegar, aunque llegará un momento que te encuentres un techo que te impida seguir hacia arriba. De Galicia, de mi generación, han salido adelante jugadores como Sergi Quintela en el Breogán, Jonathan Barreiro en el Unicaja, está Álex Mazaira, estoy yo, Antón Bouzán, Carlos Noguerol, Adrián Chapela... En los clubes, el trabajo de cantera lo más importante es que se haga bien, que inculquen a los niños los valores del baloncesto, de trabajo en equipo, una cultura de esfuerzo, de deportividad, de humildad y la ilusión de trabajar por conseguir tus sueños. Después ya si un niño llega o no llega, desde mi punto de vista es algo secundario. Lo principal es que el baloncesto les dé una serie de valores que vayan más allá y que les sirvan para la vida personal y para hacerles mejores personas.

¿Es una responsabilidad extra ser ahora el espejo para todos esos niños?

Para mí es un orgullo tener esa posición y que alguno de ellos me vea como un ejemplo a seguir, el de un chaval gallego que está jugando en un equipo de su tierra. Que vean que sí se puede conseguir, que sí se puede llegar ahí. Ojalá les sirva de motivación igual que yo me veía reflejado en otros cuando era jugador de cantera. Me encantaría transmitirles esta temporada la ilusión con la que llego, que puedan ver en mí el esfuerzo que voy a dar cada día, la humildad que voy a mostrar y el cariño que quiero dar a la afición. Ojalá que los que se fijen en mí se contagien de eso y puedan extraer esos valores y les pueda ayudar a seguir motivados, trabajando y vinculados en este mundo del baloncesto que es maravilloso.