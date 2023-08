Zach Monaghan, medio ángel, medio demonio, genio al completo

“Pasé el verano aquí”, contesta desde Chicago Zach Monaghan, “y estuve pensando qué quería hacer con mi vida y aunque el baloncesto es una parte muy importante de ella y seguirá siéndolo, eran ya ocho años lejos de mi casa persiguiendo un sueño y creo que esto ya no es más para mí”. El base estadounidense anunció el miércoles su retirada de las canchas con solo 30 años y ayer todavía rumiaba sus razones, con voz triste. El de Chicago de nacimiento, coruñés de adopción, es uno de los jugadores más carismáticos de la historia del Leyma, donde jugó seis temporadas divididas en tres etapas de dos en cada una. Un pícaro de ojos azules y cara de niño bueno, era capaz de cualquier destello de magia cuando se deslizaba por la pista, de levantar al Palacio de los Deportes de Riazor con sus acciones, de anotar sobre la bocina el triple de la victoria, de despertar el amor por la canasta en los aficionados naranjas. Pero con una carrera plagada de la dualidad entre estas luces y las sombras traducidas en lesiones y malas decisiones. Mitad ángel, mitad demonio, 188 centímetros y 79 kilos de genio al completo. Un verso suelto. Nada por aquí. Nada por allá. Simplemente Zach.

A Coruña será siempre su segunda casa y estará en su corazón. “La vida del jugador de baloncesto profesional es muy solitaria y yo viví muchas experiencias humanas allí. Encontré una segunda madre, viví un amor, estuve muy arriba, muy abajo, mentalmente bien, mentalmente mal... ahí cumplí mi sueño y todo lo que viví forma parte fundamental de quién es Zach Monaghan ahora”, destaca y de lo que está más orgulloso es del trabajo para hacer crecer al baloncesto, “el mejor deporte del mundo”: “Mucha gente en A Coruña vivimos este crecimiento juntos y ahora el Leyma es uno de los equipos más potentes de la LEB Oro y seguro que va a tener un futuro muy grande en ACB”. Y una pequeña espina: “Mi pena es no haber estado más año y haber terminado mi carrera allí, pero el baloncesto es un negocio, me fui a Marín para seguir en A Coruña, pero fue un año muy difícil mentalmente para mí. Para seguir así, perdiéndome a mí mismo, prefería dejarlo aunque haya sido la decisión más difícil... pero en palabras de Tito Díaz, la vida sigue y el tiempo no espera por nadie”.

Nacido el 1 de diciembre de 1992 en Pallatine, un suburbio de la ciudad de Chicago, creció en los últimos años de la dinastía de los Bulls de Michael Jordan. El propio jugador recordaba en una entrevista en este periódico que su primer recuerdo baloncestístico se remontaba a aquel día que su familia se reunió en torno a la televisión de su tío para ver volar por última vez al 23 y ganar su sexto anillo. Después siguió los pasos de sus hermanos por el William Fremd High School Illinois, donde fue nombrado mejor jugador de su década; y más tarde pasó por las universidades de South Dakota State y Minnesota State-Mankato. Sus referentes ya habían cambiado a otros como Chauncey Billups, Jason Williams y Allen Iverson, pero sobre todo Grayson Boucher, conocido como el Profesor, un virtuoso del manejo del balón, profesional del streetball. Sus sueños también habían empezado en una pista callejera de esas que trataría de reproducir después en A Coruña al participar en el diseño por parte del Concello de unas pistas en la plaza de la Tolerancia para convertirse en el mejor embajador del baloncesto, capaz de repartir entradas puerta a puerta entre los vecinos de su edificio.

A la ciudad había llegado recién salido de la universidad, en 2015, pensando, como un yankee más, que se iba a encontrar mariachis y toros. Se puso a trabajar de la mano de Tito Díaz, que lo hizo espabilar a base de gritos. Aquella temporada, la 2015-16, y aquel equipo hicieron gozar a los aficionados coruñeses hasta las semifinales del play off de ascenso. Sumó otra buena temporada al año siguiente, tras el cual decidió ir a probar suerte a la liga belga. No funcionó. A Coruña ya estaba grabado a fuego en su corazón y a tinta en su brazo, donde se había tatuado la Torre de Hércules. Regresó, ya a las órdenes de Gustavo Aranzana, para otro ciclo de dos temporadas, marcadas por las lesiones que no le permitieron tener la continuidad que necesitaba para frotar la lámpara y que saliera el genio. Se marchó a Bulgaria. Y lo volvió a rescatar el Leyma, esta vez con Sergio García en el banquillo, que confió en su talento por encima del físico y con momento para la historia como la canasta sobre la bocina en el play off contra el Oviedo en Pumarín para acabar con el maleficio que solo podía romper un mago. El último año lo truncó una lesión que le impidió despedirse en la pista antes de marcharse a Marín para ser cabeza de ratón en la EBA, su último destino y parada final.