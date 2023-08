Burjanadze: “Ya no soy ese Beqa un poco loco, he madurado”

Beqa Burjanadze, el fichaje estrella del Leyma, hace un hueco desde Tbilisi (Georgia) entre su segundo y tercer entrenamiento del día para relatar sus impresiones tras ese “boom”, como él dice, que se ha producido después de su contratación por parte del equipo naranja.

¿Le ha sorprendido la acogida de su vuelta a A Coruña?

Estoy superfeliz de regresar a una ciudad que me ha dado tanto cariño. Ahora voy con una esposa y dos hijas, con una familia, y quiero que ellos vivan también esa experiencia en el Palacio. Por ahora, solo es lo que me llega al teléfono o por redes sociales, pero ha sido un boom.

Llega a un Leyma diferente...

Desde luego. Yo seguía de cerca al equipo, veía los partidos. El proyecto del Leyma, la progresión ha sido muy importante en estos años. Además, esta liga LEB Oro es muchísimo mejor que la que yo dejé cuando me fui a Andorra, y espero darle al equipo y al club lo que les ha faltado. Hay que ser humildes y trabajar, pero soy superexigente.

¿Cómo fue el fichaje? ¿Costó mucho convencerle?

Desde que me fui creo que casi todos los años hubo interés en mi vuelta. El contacto ha sido constante con Roberto (Cibeira, el presidente) con Gus, que es un gran amigo. Antes de ir al Betis, cuando fui por mi campus, volvimos a hablarlo y creo que ahora se da el timming perfecto para que yo esté de vuelta.

¿Aterriza en A Coruña otro Beqa Burjanadze después de tantos años?

Claro. Fuera de la cancha crecí como persona. Mi responsabilidad cambió con el nacimiento de mis hijas, al haber formado una familia. Soy diferente. Quiero que ellas vivan la experiencia de cómo se vive en la ciudad. Para mí es muy importante.

¿Y cómo jugador?

También. He crecido. Hace nueve años emocionalmente estaba un poco loco (se ríe), ahora he madurado, estoy más tranquilo. Con las lesiones también aprendí cómo tomarme las cosas, cómo afrontar algunas situaciones. Eso sí, lo que no ha cambiado es que mantengo la misma seriedad y deseo de lograr mis objetivos. Ahora, en una hora y media, voy a por el tercer entrenamiento del día. Ese fuego sigue ahí, no se ha marchado.

¿Ha hablado ya con Epi (el entrenador)? ¿Qué sensación le ha dejado esa charla?

Sí que hablé con él, claro. Me comentó cuál es su idea del equipo, de su estructura y de que cómo quiere que yo encaje en ella. Además, hablamos de cómo funcionaría yo dependiendo de los jugadores con los que coincida en pista. Ha sido una charla muy agradable y la verdad es que me ha encantado la visión que tiene del equipo. Ahora toca trabajar mucho y con humildad para que, entre todos, nos vayamos acoplando y aparezcan esas conexiones en la cancha.

Le ayuda que sigan siete jugadores del último proyecto, algo poco habitual en el baloncesto europeo actual. ¿Le sorprende?

Es increíble, no ocurre ni en los equipos de élite. Que el Leyma haya conseguido eso es algo que hay que respetar mucho. Mantener los jugadores del año pasado y la química que tenían es muy importante. La temporada fue muy buena y quizás faltó algo en el play off para llegar arriba y espero dárselo. Ojalá los que llegamos, las piezas nuevas, consigamos que el equipo sea más fuerte.

En A Coruña siempre se ha sido muy cauto con la palabra ascenso cuando se habla del Leyma, pero con su fichaje todo ha cambiado...

Ya, ya lo he visto (se ríe). Eso es lo que quiero yo y para eso vengo, es lo que merece el Leyma. Eso sí, soñar y pensar mucho en subir nos puede desviar de la realidad, que es unirnos, trabajar, coger fundamentos... Así los resultados llegarán. Cuando tienes que subir una escalera de 30 peldaños, hay que mirar siempre al siguiente, no al último.