Javier Bardanca (A Coruña, 1963) se había convertido en un caso muy poco común en el fútbol. Porque por más que su carrera en los banquillos se haya concentrado en la Tercera División, ni siquiera en el fútbol más modesto abundan los ejemplos de entrenadores que consigan resistir 15 temporadas en el mismo equipo como hizo él. En el Silva encontró una confianza que permitió crecer a ambos en los últimos años hasta convertir al club coruñés en un clásico de la categoría.

La semana pasada, sin embargo, esa relación terminó con la salida “consensuada”, según el Silva, del técnico, que justifica su decisión de marcharse a dos semanas del inicio de la competición por el desgaste experimentado con la directiva en los últimos meses. El “Alex Ferguson de A Grela”, como se le ha apodado por su longevidad en el banquillo del conjunto coruñés, buscará nuevos retos después de un divorcio doloroso con el club en el que creció.

“El Silva era mi casa, estaba a gustísimo y tengo mucho que agradecerle. Marcharme de la manera que lo he hecho es un fastidio enorme”, reconoce sobre su decisión.

La relación con la directiva del club se había ido deteriorando con el paso de los meses, pero aún así ambas partes decidieron prolongar el contrato del técnico. “A veces estirar el chicle es un error. Ya el año pasado hubo demasiadas tiranteces y en este empezábamos la liga con muchas discusiones y malentendidos. Por eso decidí dejarlo”, justifica.

Los problemas hicieron que Bardanca empezara a disfrutar cada vez menos del día a día. “Cualquier cosa llevaba a una discusión. Cuando no vas contento a entrenar, acaban los partidos y no te sientes tranquilo... Si vas más tensionado a los entrenamientos y partidos por temas extradeportivos que deportivos, lo mejor que se puede hacer es quedarte en casa. Si en el fútbol dejas de divertirte, tienes que dejarlo. Es mejor marcharte que hacer algo por compromiso cuando es tu afición”, argumenta el entrenador coruñés.

Dejar el equipo al que había dirigido durante 15 temporadas y había conseguido asentar en la Tercera División, sin embargo, no fue un paso sencillo. “La decisión fue muy difícil y quizá por eso lo estiré más, y reconozco que fue un error grandísimo por mi parte. El Silva y yo crecimos juntos, desde Segunda Regional hasta Tercera División. Tengo muchísimo que agradecerle al club y a la directiva porque sé que yo no hubiera llegado a entrenar nunca en Tercera si no es por el Silva. Marcharte de un sitio en el que has crecido, que has ayudado a cambiar en muchas cosas y que es completamente distinto al que llegaste es un golpe muy duro”, lamenta sobre su marcha.

En esos 15 años, Bardanca se convirtió en un clásico de la Tercera, con un estilo propio e identificado con un fútbol sencillo y práctico del que se enorgullece, pese a quienes lo usan como arma arrojadiza contra él. “Creo que nunca he escondido mis preferencias futbolísticas, mi estilo de fútbol y la idiosincrasia que trato de inculcar en mis equipos. Eso me ha dado más alegrías que tristezas. Incluso el año pasado, a pesar de lo mal que estábamos, nos salvamos gracias al ascenso del Racing Villalbés. Muchos pueden opinar que nos salvamos por la modificación que hizo la Federación de la categoría [se amplió a 18 equipos], pero si hubiéramos quedado el 16 no lo habríamos hecho”, reflexiona. “Hay mucha escuela nueva de entrenadores y algunos de ellos quieren entrar a golpes, en sentido figurado. Entrar a golpes para ellos significa hablar del resto. Los entrenadores deberíamos ser más personas y no buscar el puesto”, añade sobre las críticas hacia su estilo durante su etapa en el Silva.

Estos días, sin embargo, ha recibido muchas muestras de cariño. “He recibido muchos mensajes y muchas llamadas de entrenadores y jugadores. Todos me han mostrado su apoyo. Al final te tienes que quedar con esas cosas. Veo que mucha gente, incluso algunos que no esperaba, me han escrito o llamado sin comprender muchos lo que había pasado”, expone.

Bardanca no oculta que su deseo es entrenar en cuanto sea posible y continuar ejerciendo una labor con la que se siente muy identificado. “A mí me gusta entrenar, me gusta el fútbol y me gusta sentirme vivo deportivamente hablando”, subraya. “Si hubiera cualquier oferta, si es buena, la cogería. Lo que no voy a decir ahora es que voy a ser selectivo en estas cosas. Si es un sitio donde yo me pueda entretener, voy a ir a entrenar. No voy a decir que me voy a tomar un año sabático y esperar ofertas de superior categoría porque sería una fantasmada por mi parte. Quiero divertirme con esto, por eso he dejado el Silva, y si encuentro algún equipo que me pueda ofrecer esa posibilidad, seguramente firme con ellos”, avanza sobre sus planes de futuro tras su despedida.