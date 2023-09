El Hockey Club Coruña Femenino vive esta tarde su puesta de largo con un partido contra el Raxoi (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas). Será el primer encuentro en casa del nuevo proyecto coruñés de hockey sobre patines que debutará en la OK Liga femenina con Stanis García al frente, Junto a él, otras viejas conocidas de la afición como las ex del Liceo Alba Garrote, Bea Gaete, Viky Caretta, Ariadna Escalas, Alejandra Martín, Cris Diz y la capitana Lucía Paz, pero también nuevas caras como las de las catalanas Anna Bulló y Mar Francí y la de la chilena Fernanda Muñoz (ex del Borbolla). El equipo abrirá la competición oficial el próximo domingo en su feudo, en el que recibirá al Cerdanyola.