Paula Otero, un adiós y una nueva vida

“Va a ser mi última prueba júnior. No voy a participar más ni en aguas abiertas ni en piscina. Una de las ilusiones es conseguir una medalla”. Paula Otero (2004), uno de los referentes del Club Natación Arteixo, se despide este fin de semana en el Europeo de Aguas Abiertas de Corfú de una categoría que le ha dado muchas alegrías. Ella, junto a Mateo García, es una de las grandes esperanzas de la natación de A Coruña y su comarca y, mientras mira a París 2024 y aún asimila la experiencia de hace unos meses en el Mundial sénior de Fukuoka, cierra una etapa de la que ha ido despegándose en los últimos tiempos. “Es un campeonato que se suele celebrar en junio, pero que se aplazó a septiembre. Es una buena forma de comenzar la temporada”, relata quien competirá mañana en la prueba de relevos. Hace un par de meses en Japón fue octava en el 4x1.500 metros mixto, aunque en categoría sénior.

Para Paula Otero es el momento de despedirse, pero también de iniciar una nueva etapa. Sus primeras brazadas fueron en las piletas de A Coruña. Hace un tiempo apostó por seguir con su progresión y su preparación en el CAR de Sant Cugat y en las últimas semanas ha decidido mudarse a Málaga. “Fue una decisión que tomé a final de temporada, casi cuando estaba de vacaciones. Quise irme por el plan de entrenamiento. Nado fondo para conseguir mínimas y creo que el entrenador y lo que tienen preparado para mí se adecúan más a lo que necesito. Este año es muy importante y el cambio ha sido super positivo”, contextualiza tras varias semanas en Andalucía.

Quedan unos meses para París 2024 y ella no renuncia a nada. “Es un objetivo que está ahí. No está lejos, aunque tampoco es que lo vea fácil”, analiza quien no niega el salto que supone empezar a competir con los mayores tras hacerlo como júnior. “Se nota mucho la diferencia, la categoría absoluta es bastante dura. Allí (en Fukuoka) estaba lo mejor de lo mejor, considero que fue una oportunidad para coger experiencia”, concluye, lista para más retos.