El Leyma Básquet Coruña, rehabilitado de la decepción de Menorca, vuelve a tirarse el petate al hombro y a buscar fortuna lejos del Palacio de los Deportes de Riazor. Esta vez será una pista clásica en LEB Oro, como es el pabellón municipal de Cáceres (20.45 horas), la que le pondrá a prueba. Le retará el equipo de Roberto Blanco, que no ha podido ganar a domicilio, pero que sí ha sido capaz de llevarse dos de tres partidos disputados en su feudo. Solo cayó en la jornada inaugural ante uno de los transatlánticos, Estudiantes. Más allá de ese examen fuera, el Leyma puede tener de fondo el premio de volver a encaramarse al liderato. Se lo jugará en su duelo y en el Alicante-Gipuzkoa que se disputa a la misma hora.

El Básquet Coruña de los récords, el que supera con asombrosa facilidad la barrera de los 100 puntos se quedó hace unos días ante el Lleida en 97. Fue lo de menos. El equipo de Diego Epifanio recuperó sensaciones, mano y fue lo suficientemente paciente como para ir madurando el partido. Puede parecer algo menor, pero no es así a ojos de su entrenador y en consonancia con la maduración que pretende para su equipo. El conjunto naranja no siempre va a ganar al asalto, martirizando desde la distancia las redes rivales, debe aprender a manejarse en marcadores más bajos y cuando la inspiración no sea su compañera. El Leyma quiere seguir ganando, también construir de cara a la fase decisiva de la temporada, a ese play off de ascenso a ACB que se le resistió la pasada temporada.

“Vamos a intentar a ver si somos capaces de encontrar nuestro ritmo ante un equipo que creo que en su casa se siente muy cómodo”. Diego Epifanio es el primero que es consciente de las dificultades que se va a encontrar y de lo que necesita para superar el escollo de los extremeños.

Con Greg Gantt y Remu Raitanen como baluartes ofensivos, el técnico naranja sabe las armas que esgrimirá su rival. “Su propuesta será intentar que los jugadores exteriores que juegan bloqueo directo y que tienen capacidad de tirar de tres, nos generen problemas”, razona un Epifanio que va madurando el debut de Beqa Burjanadze.