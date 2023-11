Rubén Río se rearma en Novo Mesoiro para disfrutar de su renacer

El renacido Rubén Río (A Coruña, 1997), acostumbrado a encontrar múltiples piedras en el camino, se ha topado con una lesión en la mano que le tendrá fuera un mes y medio, justo cuando empezaba a paladear su regreso a España, a la Liga Asobal, con el Ciudad Encantada de Cuenca. Tras pasar “el periodo de duelo” de cada lesión, al coruñés le ayuda levantarse cada mañana e ir a entrenarse al pabellón de Novo Mesoiro, donde dio sus primeros pasos con el Ártabro. Ante un nuevo reto, le reconforta hasta dónde ha llegado y todas las que ha tenido que pasar. “Me han dejado entrenarme por las mañanas en la pista donde empecé. Psicológicamente me está viniendo bien porque te das cuenta de hasta dónde has llegado y te hace coger fuerzas para lo que viene”, reconoce el internacional español junior, quien agradece que su club le haya dejado recuperarse en casa, porque “tantas lesiones merman” de cabeza y él necesitaba “despejarse y volver con las ligas cargadas”.

Es un paréntesis para quien ha regresado para el balonmano de élite cuando ya daba por finiquitada esa etapa. “Llegué a anunciar mi retirada”, recuerda a quien le martirizaron las lesiones de rodilla en el momento de relanzamiento de su carrera. “Pero me hablaron de un tratamiento nuevo y fue genial, por eso volví. Lo normal es que lo hubiera dejado porque cuando llevas año y medio de rehabilitación y ves que no puedes ni correr te hace replantearte todo”, recapacita, mientras echa la vista atrás. “Me metieron en quirófano y me hicieron una infiltración de plasma rico en plaquetas, me perforaron el hueso con una aguja. No cortaron (la articulación), pero hacía falta anestesia”, describe.

El Cherbourg francés le dio la oportunidad de volver en enero de 2023 y este verano aterrizó ya en Cuenca. A sus 26 años, su mentalidad ha cambiado. “Es como volver a nacer en el mundo del deporte. De estar desahuciado a volver así. Me hizo cambiar la mentalidad”, razona y prosigue relatando esa metamorfosis. “Antes quería llegar y llegar y no disfrutaba del momento, del presente. Lo que me pasó me hizo abrir los ojos y vivir el día a día. Antes si llegaba o no una recompensa, como el fichaje por un equipo o una llamada de la selección, le daba vueltas, ahora es diferente. Lo que llegue, llegará”, proclama entregado al carpe diem.

Ese cambio mentalidad no significa que no pase por momentos de dificultades en los que la desgracia regresa de golpe. Pronto encuentra asideros para volver a fortalecerse. “Las lesiones te hace más fuerte porque tiras para adelante, claro, pero ahora cuando pasas por una nueva, tienes un proceso en el que primero no te lo crees, luego estás fastidiado y, finalmente, coges fuerza. Por desgracia, estoy acostumbrado, pero a veces te preguntas por qué siempre a mí y justo en este momento”, cuenta.

Más allá de las muescas psicológicas, esa segunda vida en la élite del balonmano le ha traído una rodilla fuerte y un camino en el que le queda mucho por recorrer, a pesar de los pequeños parones. “Estuve dos años y medio sin jugar y, más que problemas en la rodilla, lo que tengo a veces son pequeños dolores, en los isquiotibiales, en la espalda, en el abductor... Vienen y se van. Es normal. Necesito horas de vuelo, jugar, entrenarme. Es una lástima que cuando iba mejor, pasase esto (la lesión), que es algo fortuito”, lamenta.

Rubén Río emergió, de nuevo, hace meses para el balonmano de élite en la liga francesa y el Ciudad Encantada pensó en él como refuerzo. La importancia del pretendiente hizo dar un volantazo a sus pretensiones, ya que imaginaba un futuro a medio plazo en Centroeuropa, donde hay una apuesta más decidida por este deporte en contraposición a las estrecheces que se encuentran en la Asobal. “No tenía pensado volver a España”, admite. “Pero el Ciudad Encantada quedó segundo y juega en Europa. Es de los mejores equipos, salvo el Barça. Tenemos una muy buena plantilla. Empezamos mal acorde a las aspiraciones, aunque cada vez jugamos mejor y los resultados empiezan a llegar”, razona quien firmó por dos años con el equipo manchego con condicionantes. “Es uno más uno. Antes del 1 de marzo las partes debemos hablar de lo que queremos. Yo estoy tranquilo, con buenas sensaciones y bien. Hay que coger todo como viene”, razona quien se vio apartado de su pasión y ahora vive el presente.