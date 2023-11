Un intervalo de tres minutos en el final de la primera parte le sirvió al Barça para golpear y rematar al Liceo en el primer clásico de esta temporada en OK Liga. Los verdes se plantaron con carácter y valentía en el Palau y, pese a cuajar un primer acto notable, se vieron arrollados por un vendaval culé que les dejó sin opciones en el segundo tiempo.

No faltó ni un ápice de valentía en el Liceo durante los primeros compases del partido. Los colegiales, con César Carballeira y Dava Torres a la cabeza, salieron con ganas en los diez minutos iniciales y fueron capaces de superar la presión del Barça para crear las primeras oportunidades a través de lanzamientos de Sito Ricart y César Carballeira. El coruñés estrelló la bola en el casco de Carles Grau tras recibir un pase de Ciocale. En la acción posterior, el meta, ex del Liceo, detuvo otro remate de Dava. También tuvo trabajo Martí Serra, elegido por Copa una jornada más para ponerse bajo los palos. El guardameta atajó un tiro a la carrera de João Rodrigues. En la jugada posterior, Xavi Barroso golpeó a César Carballeira en la nuez, una acción que le costó la cartulina azul. Pablo Cancela desperdició la falta directa ante Carles Grau, que intuyó a la perfección el disparo cruzado de coruñés. Los verdes apretaron en superioridad numérica y no dejaron de merodear la meta blaugrana, pero no tuvieron la precisión suficiente para adelantarse.

Pese a ello, Juan Copa felicitó a los suyos en el primer tiempo muerto por la buena actitud en el arranque. Mientras Tombita se estrenaba en el partido, con un casco protector por su reciente fractura de nariz, Eloi Cervera perdonaba una oportunidad en boca de gol para adelantar a los catalanes. En el otro extremo, Dava Torres rozó el 0-1 en un disparo cruzado que se estrelló en la madera.

Con un encuentro tan parejo y una imagen tan digna del Liceo, poco hacía presagiar el tornado azulgrana que arrasó a los colegiales en cuestión de tres minutos. Marc Grau abrió la lata al disparar al primer toque ante Martí Serra, que no pudo interceptar la bola. 1-0. Apenas 50 segundos después, Ignacio Alabart recibió la bola de espaldas a la portería y presionado por Ciocale. El coruñés del Barça se las arregló para encontrar el hueco libre en la red con un tiro a la media vuelta. 2-0.

Las heridas sangrantes del Liceo motivaron aun más a los hombres del Barça. Un minuto y medio después del segundo tanto, João Rodrigues castigó de nuevo con un gran lanzamiento, con mucha calidad, que se incrustó en la escuadra de la portería. 3-0. Antes de que el reloj indicase el descanso, Marc Grau consiguió aprovechar una asistencia picada de Pau Bargalló para firmar el 4-0 con un tiro de volea, sin dejar caer la bola.

El desafío para el segundo acto era mayúsculo en lo deportivo, por la contundencia del resultado, y en lo mental, por la fugacidad de los goles del Barcelona. Se lo tomaron con más calma los jugadores del equipo culé tras regresar de los vestuarios. El Liceo, aun comedido por los golpes recibidos, trató de encontrar buenas sensaciones con las que construir y llegar a estrenar su cuenta anotadora. Pese a las intenciones del equipo coruñés, el Barça ejerció una amenaza constante sobre la portería de Serra. Los cañonazos de César Carballeira fueron una herramienta insuficiente para batir a Carles Grau.

La eficacia que no encontraron los jugadores de blanco y verde se la quedó toda João Rodrigues. El portugués marco el 5-0 con un impresionante disparo tras recibir un pase de Sergi Llorca desde el costado derecho. Pablo Cancela dispuso de otra falta directa tras la segunda tarjeta azul a Xavi Barroso. El coruñés, que buscaba redimirse del error en la primera parte, volvió a errar en el uno contra uno ante Carles Grau. Minutos después, la décima falta liceísta le dio la oportunidad al Barça de marcar otra directa. La responsabilidad recayó en Pau Bargalló, que se durmió al amagar y erró ante el meta liceísta.

Más precisión demostró Ignacio Alabart, que no perdonó en una nueva falta directa. 6-0. El coruñés esperó a que Martí se venciese para apurar su disparo. Copa reordenó el ataque en busca de la décima falta e insistió en la unión en defensa para sacar algo de provecho a un tramo final sin opciones de obtener ningún botín de puntos. El técnico aprovechó las circunstancias del marcador para dejar en el banquillo a César Carballeira y Dava Torres, los más sobrecargados de minutos en los últimos compromisos. Al mismo tiempo, el Barça durmió el duelo con los jugadores de la cantera sobre la pista hasta concluir el clásico 6-0. El jueves, segundo asalto en Champions, de nuevo, bajo los focos del Palau.