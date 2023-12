El Liceo sumó una derrota muy amarga en casa tras perder por 1-2 ante el Reus en un encuentro marcador por las intervenciones de Càndid Ballart, el meta visitante, que evitó de todas las formas posibles que los colegiales sacasen petróleo de una infinidad de ocasiones para ver puerta.

El Palacio arrancó la fría mañana de ayer con una cálida ovación para Guido Pellizzari. El argentino se calzó los patines por primera vez con la equipación totalmente verde para medirse al Reus. Tuvo que aguardar su turno desde el banco. En la pista, el cinco capitaneado por César Carballeira salió con una gran combinación entre Sito Ricart y Pablo Cancela. Avisaron los colegiales, pero Càndid Ballart dio un mensaje muy contundente en su portería. César Carballeira sacó una pena máxima, también, en las primeras acciones del duelo. El capitán no consiguió batir al meta del Reus ni en el lanzamiento directo ni en el rechace.

El encuentro se calentó rápido. Los rifirrafes de Pablo Cancela con Marc Julià y, después, con el árbitro, marcaron los primeros compases del encuentro. El propio jugador coruñés disfrutó de alguna oportunidad para romper el empate inicial, pero Ballart no dejó de neutralizar cualquier peligro para su meta. Tocaba reordenar las ideas con el primer tiempo muerto del partido, al cabo de nueve minutos de juego. Y, nada más reanudar la acción en la pista, llegó el gol del Reus fruto de un error propio del Liceo. Sergi Aragonès interceptó un pase de Fabri Ciocale para César Carballeira en media pista y asistió de inmediato a Maxi Oruste, ex liceísta, que no perdonó delante de Martí Serra. 0-1.

Replicó el Liceo de inmediato, a través de una ación de Carballeira a bocajarro. Atajó Ballart tras un par de amagos del goleador coruñés. Juan Copa le dio la revalida en el partido a Tomás Pereira y a Tombita. El argentino tuvo mala suerte con dos ocasiones para igualar. En la primera no logró impactar bien a la bola con su stick en boca de gol. En la segunda, a la contra, cayó tras la atajada de Ballart y reclamó un penalti que no interpretaron de la misma manera los árbitros.

En el ecuador del primer acto le llegó la oportunidad a Pellizzari. El argentino, en sus primeros minutos sobre la pista de Riazor, provocó una falta directa y tarjeta azul para David Gelmà. Sin embargo, Cancela, que salió para ejecutar la directa, no fue capaz de superar al meta del Reus. Tantas oportunidades desperdiciadas las aprovechó el conjunto catalán cuando Copa le dio descanso a Carballeira tras 16 minutos seguidos en pista. Joan Salvat asistió con precisión a Martí Casas, que remató en el segundo palo para anotar el 0-2. La garra liceísta, que sacaron a relucir Carballeira y Ricart, que estrelló la bola en el poste, no fue suficiente para reducir las diferencias en el tiempo restante hasta el descanso.

En el segundo acto la dinámica fue similar. El Liceo logró generar ocasiones y llegar con asiduidad a las inmediaciones de Ballart. Cancela falló al conectar una bola en el segundo palo y, de manera fortuita, impacto con el casco del meta rojinegro. Solo la insistencia iba a salvar al Liceo. Y así sucedió. César Carballeira logró perforar la portería tras quebrar a su marcador y encontrar el hueco libre en la meta de Càndid Ballart. 1-2.

Lo celebró con rabia el máximo goleador del equipo, que buscaba motivar a sus compañeros y a todo el público del Palacio. Casi llega el empate apenas un minuto después. Sito Ricart provocó una pena máxima en un contragolpe. No obstante, Tomás Pereira no acertó entre los tres palos al ejecutar el disparo. No dejaron de intentarlo los hombres de Juan Copa. Ni siquiera cuando una zancadilla con el stick le costó la azul a Carballeira. Martí Serra atajó la directa de Maxi Oruste como preludio de unos diez minutos finales de infarto. Ciocale buscó el premio por su cuenta y Tombita rozó el 2-2 en un buen contraataque que tapó finalmente Ballart. La dinámica de ida y vuelta fue un arma de doble filo que estuvo muy cerca de salirle bien al Liceo. Ballart detuvo de manera consecutiva un cañonazo de Fabri Ciocale y el tiro posterior de Pablo Cancela, atento al rechace.

El último tiempo muerto guió los dos minutos que quedaban por delante. Terminaron siendo cinco hombres de verde contra la meta de Ballart, con el portero jugador en la pista. Cancela, Tomás Pereira y César Carballeira insistieron hasta el último segundo. Se quedaron con la miel en los labios. El 1-2 imperó con el cronómetro a cero y los puntos volaron hacia Reus.