El Dominicos se disponía a disputar uno de los partidos, en teoría, más asequibles de una OK Plata que se le ha torcido en su inicio, pero más allá de las supuestas facilidades que le iba a dar el Escola Lubiáns, no pudo pasar del empate ante el conjunto de Carballo (2-2). De hecho, los visitantes se adelantaron en una contra llevada por Gorka que remachó Manu en el minuto 17. Dominicos le dio la vuelta al marcador gracias a un penalti y a una falta directa que transformó Javi Añón. El conjunto coruñés no pudo amarrar el resultado y le empataron con una directa que convirtió Carlos Alonso. Es el primer punto del Escola Lubiáns y el séptimo del Dominicos, que sigue en la parte baja.