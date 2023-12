Un penalti en el último minuto del partido sepultó las aspiraciones del Amarelle y le dio la posibilidad de transformar el gol del triunfo al La Boca Te Lía Futsal, de la localidad murciana de Alcantarilla. Bet no falló y el conjunto local hizo el 3-2 que le daba la victoria y que le permitía doblegar a un conjunto coruñés que logró adelantarse en el marcador en un par de ocasiones. Es la tercera derrota consecutiva para el conjunto de Piru Castro, que sigue con dos victorias de margen respecto a la zona de descenso.

El duelo no empezó mal para el Amarelle que consiguió poner tierra de por mediod en el minuto cinco tras aprovechar Pau una mala atajada de la meta local para remachar sobre la línea. Había sido una larga posesión que acababa con éxito. No sin algún sobresalto, el Amarelle logró llegar em ventaja al descanso: 0-1. El segundo periodo trajo los desajustes y los goles. Riscos hacía el 1-1 a balón parado en el minuto 25 y, tres más tarde y bajo la misma fórmula, Èli conseguía el 1-2. No fue hasta el tramo final que se produjo la igualada en una pérdida de balón en la salida que cazó Bet. El 3-2 fatídico, tras una pena máxima de Cris Loures a Melli que las murcianas no desaprovecharon.