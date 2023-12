El Leyma se quedó a un triple de Yunio Barrueta de hacer pleno en su doble visita a Burgos. Se le escapó vivo por poco el San Pablo, el líder, a pesar de sufrir la noche más errática de toda la liga. El equipo naranja luchará el domingo (18.00 horas, LaLigaPlus) en el Palacio de los Deportes de Riazor ante esas dudas y el cansancio mental y físico en una de las semanas más exigentes de la temporada. Estará enfrente el Fuenlabrada, un equipo tradicional de la ACB que ha caído a LEB Oro y que está viviendo un doloroso proceso de adaptación que le ha colocado en la parte baja de la tabla. Siete victorias y tres derrotas para los coruñeses y solo tres triunfos y siete traspiés para los madrileños. Lo impensable para dos equipos que estaban llamados a ser rivales directos en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español.

Diego Epifanio, quien tiene las dudas para el duelo de Lundqvist y de Beqa Burjanadze, le da vueltas a la reactivación de su equipo tras una semana de mucha carretera y de una inacabable pelea en la pista. “Después de 2000 kilómetros de autobús y de dos partidos muy exigentes, tanto contra Tizona como contra San Pablo, vamos a intentar a ver si llegamos bien físicamente”, avanza antes de dar contexto. “Mentalmente espero que la derrota no nos afecte; hicimos muchas cosas bien. Sí que estamos un poco preocupados por el desgaste de la semana y un poco por el estado físico de algunos de los jugadores que no han podido entrenarse hoy (por ayer) y vamos a ver si mañana (por hoy) pueden disputar el partido”, apuntaba el técnico en alusión al sueco y al georgiano. Uno no pudo disputar ni un minuto en el último encuentro en Burgos y el otro está siempre entre algodones tras sus problemas de las últimas temporadas con las lesiones.

El Fuenlabrada es un equipo profundamente renovado que llega al encuentro tras sumar una contundente victoria en casa ante Cáceres (94-67). Brillaron en ese duelo Aranitovic y McGrew, sus principales caudales de anotación durante la temporada. Más allá de la trayectoria y del momento, Epifanio llama a pisar con pies de plomo. “Lo primero es respetarles mucho”, avisa. “Es un equipo que quizás, por su nombre, no está teniendo en la clasificación la posición que, a lo mejor, la gente esperaba, pero sí que han conseguido ir dando pequeños pasos en la formación del grupo. Son muchos jugadores nuevos”, contextualiza.

El Leyma está en pelotón de equipos con tres derrotas junto a Tizona, Valladolid y Gipuzkoa . A un triunfo de Estudiantes y a dos de San Pablo. La Copa de la Princesa y el ascenso, en el horizonte. Primero debe rehacerse en el Palacio y culminar casi indemne una semana que le ha puesto a prueba.