Los dos oscuros bofetones que se llevó el Liceo ante el Barça (6-0 y 8-2) dejan ahora paso a un claro que el conjunto verdiblanco pretende aprovechar ante el Reus (12.00 horas, OKLigaTV), exigente y tradicional rival de los coruñeses, que regresan al Palacio de los Deportes de Riazor y a su realidad. Eso sí, esa vuelta a lo mundano trajo una noticia buena y una mala, con la que tendrá que lidiar en un duelo directo: el debut de Guido Pellizzari y la baja por lesión de Dava Torres.

Con la llegada del mes de diciembre, el argentino ha sido, por fin, inscrito en la OK Liga, con lo que su incorporación viene a aliviar la mermada rotación de Juan Copa tras la baja de larga duración de Bruno Saavedra y la ausencia de última hora por lesión de Dava Torres. El coruñés ha sido, junto a César Carballeira, faro en estos momentos de zozobra y el equipo lo echará de menos. Acabó con molestias el último duelo europeo y no llega a tiempo para un partido crucial para un Liceo que pretende engancharse a la zona de cabeza de esta liga. De momento, es quinto, a tres puntos del Noia, a uno de Sant Just e igualado con Calafell. Por detrás le persiguen el Voltregà y, precisamente, un Reus al que ya doblegó este otoño en la Supercopa y que también jugó choque de Champions entre semana ante el Sporting de Portugal (2-5). En sus filas se encuentran los exliceístas Maxi Oruste y Arnau Canal.

El Liceo se aferra, ante las adversidades, al Palacio de los Deportes de Riazor, donde cuenta esta temporada sus partidos por victorias tras imponerse a Igualada, Rivas, Caldes y Girona. Hoy le medirá el Reus.