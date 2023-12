El Día de la Constitución le otorga al Liceo una ocasión para probar los brotes verdes, sin premio, que afloraron el pasado fin de semana en Riazor ante el Reus. El conjunto liceísta, sexto clasificado juega hoy a partir de la 12.30 horas contra el rival que le precede en la tabla, el Voltregà. A falta de solo tres compromisos para terminar la primera vuelta, dos una vez finalice el encuentro en el Pabelló Municipal Oliveras de la Riva.

Es el segundo duelo consecutivo que examina las opciones de los hombres de verde de cara a clasificarse al torneo del KO. Juan Copa lo sabe y quiere que su equipo reproduzca las buenas sensaciones del último duelo, plasmadas en la gran cantidad de ocasiones generadas. “No fuimos capaces de ganar por esa falta de finalización”, insistió el técnico en la previa de esta visita a Voltregà, en la que confía en recuperar una mejor versión ofensiva. César Carballeira, con su decimotercer gol en este curso, fue el encargado de romper el muro de Ballart ante el Reus. El entrenador del Liceo ya ha exigido en varias ocasiones a lo largo de este curso un paso adelante del resto de integrantes de la plantilla en el apartado anotador. Pablo Cancela suma siete tantos, Dava Torres seis y Fabri Ciocale, cuatro. Aunque los verdes son el segundo equipo más realizador del campeonato, la fragilidad defensiva en las primeras diez jornadas ha hecho descender al equipo coruñés hasta el sexto lugar de la tabla. Con apenas tres días para preparar este compromiso, la eficacia de los atacantes será fundamental para dar un golpe sobre la mesa fuera de casa y acercarse, cada vez más, a la clasificación matemática a la Copa del Rey, un objetivo fundamental para Juan Copa antes del parón invernal.

El técnico vuelve a contar con la baja sensible del capitán, Dava Torres, que ya se perdió el último compromiso por unas molestias sufridas tras los dos clásicos en el Palau y que arrastraba desde el inicio del curso. Desde el club estiman que Dava no regresará hasta que se recupere por completo. Tampoco dispondrá de Bruno Saavedra. Por su parte, será el primer encuentro a domicilio para Guido Pellizzari, que dejó un buen sabor de boca en su debut el pasado domingo. También se mantiene en la convocatoria el canterano Jaime Méndez que, pese a figurar en varias listas anteriores, todavía no se ha estrenado con el primer equipo de manera oficial.

Los exliceístas Àlex Rodríguez y Jordi Burgaya recibirán al conjunto verde en Voltregà. Los dos jugadores, que formaron parte del equipo campeón de liga hace dos temporadas, son los referentes ofensivos del conjunto catalán. Rodríguez lleva seis goles, por los nueve que ha anotado Burgaya hasta la fecha. Además, entre los dos sumaron seis goles, tres cada uno, en la fase de clasificación para la segunda competición de hockey a nivel continental, la WSE Cup, antigua Copa de la CERS.

Con un solo punto de diferencia entre ambos, el encuentro se antoja fundamental para medir las opciones del Liceo de cara a la plaza de acceso a la Copa del Rey. Es, además, la última salida a domicilio del equipo este año. Tan solo les restarán dos compromisos más este 2023, el de este sábado contra el Alcoi en OK Liga y el del próximo miércoles contra el Barcelos en Champions, ambos en el Palacio de los Deportes de Riazor.