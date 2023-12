No corren buenos tiempos para el Liceo, que hace unos días vivió los desagradables incidentes de Voltregà y que se encuentra, además, en una situación deportiva que no es la habitual de las últimas temporadas. De ser la alternativa al Barcelona, de arrebatarle títulos cuando se despistaba, a recurrir a la foto finish para entrar en la Copa del Rey. Es la época de reajuste y reciclaje que vive cada cierto tiempo el conjunto verdiblanco camino de la cima. Antes de que pueda pelear de nuevo en la parte alta, debe hacer valer, de nuevo, su condición de local para superar el sábado (13.00 horas, OK Liga TV) al Alcoi, un rival directo en la pelea por colocarse entre los ocho primeros.

El Liceo encara dos finales para lograr el billete a la Copa El equipo de Lorenzo Pastor acumula cinco triunfos, los mismos que el Liceo, pero solo uno de esos duelos victoriosos se produjo como visitante. Fue hace dos semanas en la pista del Rivas (1-3), el colista de la competición. El cuadro coruñés, por su parte, ha logrado cuatro de sus cinco triunfos en el Palacio de los Deportes, un espacio donde se siente otro equipo. El único lunar fue la derrota hace una semana ante el Reus (2-3), previa a lo que ocurrió en Voltregà (2-0), donde cayó y, además, abandonó la pista durante unos minutos tras denunciar un insulto racista de Aleix Molas a su jugador, Fran Torres, algo que ha negado el conjunto catalán. Más allá de la actitud combativa que ha decidido mostrar el Liceo ante ciertas actitudes que considera intolerables, es inaplazable una mejora en el rendimiento deportivo para no quedarse fuera de una competición que ha disputado en sus últimas 18 ediciones. Hay que remontarse a la temporada 2005-06 para encontrar un torneo del KO en el que el Liceo no fuese uno de los contendientes. Ahora es séptimo, pero con los mismos puntos que el octavo y el noveno. Barça y Noia ya están clasificados y desde el Sant Just hasta incluso el Girona, décimo segundo, todos tienen opciones de colarse entre los ocho primeros y ganarse ese derecho al final de la primera vuelta. Quedan dos partidos para cerrar el cuadro. El Alcoi y el Noia a domicilio esperan al equipo de Juan Copa. 2-0 | El Liceo cae y peligra la Copa en un choque polémico en Voltregà El Liceo cuenta con las bajas de Bruno Saavedra y Dava Torres, dos ausencias capitales, sobre todo la del capitán. Ya está integrado en la dinámica del equipo y va ganando protagonismo Guido Pellizzari, fichado del Saint Omer. Queda por conocer el estado emocional de Fran Torres, Tombita, después de todo lo ocurrido en la pista del Voltregà. El canterano Jaime Méndez reforzará la escasa rotación con la que cuenta el técnico coruñés. El Liceo, para jugar la Copa del Rey y para empezar a levantarse, necesita mejorar su rendimiento ofensivo y sacar un mayor rédito de los penaltis y las faltas directas. Un paso adelante de Pablo Cancela se antoja capital. No ayudan los duelos de los rivales directos El Liceo debe ganar su primer partido de dos que decidirán su futuro en la Copa del Rey ante el Alcoi en el Palacio de los Deportes de Riazor y esperar acontecimientos. Sí que tiene en su mano ponerse por delante de un rival directo, pero el resto de equipos con los que se juega una plaza se miden a conjuntos que están en una peor situación clasificatoria. Solo el alejado Sant Just viajará a la pista del Noia, segundo en la tabla. En cambio, el Reus juega contra el Lleida (10º), el Voltregà frente al Caldes (11º), el Igualada ante el Rivas (14º) y el Calafell frente al Mataró (13º). Todos, eso sí, en choques en los que tendrán el factor pista en contra, algo con lo que cuenta a su favor en esta jornada el Liceo. Ya la última jornada puede ser otra historia con los verdes, al todo o nada en el pabellón de Sant Sadurní d’Anoia.