Mateo García, de la moto al agua

“Yo practicaba motocross desde pequeño, pero llegó un punto en el que no era capaz de compaginarlo con la natación”, explica el nadador del Club Natación Arteixo, Mateo García. Era cuestión de tiempo que tuviese que afrontar la decisión de escoger un deporte por encima del otro. Ese momento llegó cuando tenía ocho años. “Me decidí por la natación porque empecé a destacar”, resuelve García. Añade que uno de los factores para alejarse de los circuitos de tierra fue el económico. “Es un deporte muy caro”, apunta. De la moto se llevó lecciones que ahora aplica en el agua. “Mi entrenadora dice que haber practicado motocross me ha ayudado para afrontar las pruebas en la piscina, a tener más concentración ante mis rivales”, asegura. Aunque todavía salta mesetas de vez en cuando como afición personal, el tiempo le ha dado la razón en su elección. Este fin de semana se proclamó campeón júnior en la prueba de los 5.000 metros libres en piscina de 50 metros en los campeonatos de España de Barcelona. Su marca, 54.34.49, le permite, además, asegurar su participación en los campeonatos del Mundo y de Europa de la categoría en 2024.

“Aunque no preparamos mucho esta prueba, porque no era el objetivo final de la temporada, me sentí muy bien en la piscina”, relata el nadador coruñés. Más allá del triunfo en la prueba, él estaba completamente centrado en obtener el tiempo mínimo para lograr la preclasificación para las competiciones internacionales del año que viene. “El Mundial es en junio y, el Europeo, creo que será sobre el mes de septiembre”, asegura. Además de reinar entre los nadadores de la categoría júnior, compartió piscina con los competidores absolutos y finalizó en la cuarta posición en la clasificación general. García ya se ha acostumbrado a competir con los mejores fondistas del país en la piscina. “Los absolutos siempre van más rápido”, reconoce Mateo García, que todavía compite con contrincantes de categoría júnior en las pruebas que se disputan en aguas abiertas.

Independientemente de los rivales, García está muy satisfecho con la manera en la que culmina el 2023, un año en que ha percibido “una evolución muy buena” que espera prolongar en los próximos meses. “No esperaba tener estos resultados al inicio de temporada”, indica. En este año ha sido capaz de batir varios récords gallegos. Fue decimoquinto en los Europeos de Corfú (Grecia) de aguas abiertas y, además, superó en dos ocasiones el record de los 400 metros libres, que él mismo había establecido. Su siguiente objetivo es grabar su nombre en la plusmarca de los 1.500 metros libres, algo que intentará lograr en 2024.