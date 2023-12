Al Vila-Sana, subcampeón de Europa y de la OK Liga Iberdrola, no le tembló el pulso y ejerció con dureza su condición de equipo grande para doblegar con facilidad (6-1) al HC Coruña en el último partido de 2023 para las coruñesas. El doblete de Victòria Porta y los goles de Flor Felamini, Luchy Agudo, Laura Barcons y Daiana Silva dejaron en nada el tanto de Anna Bulló en una de las pistas más complicadas de la categoría. El equipo coruñés llegó a puntuar en la pista del Fraga y solo había perdido en la del Manlleu (3-1), pero al final de la primera parte ya estaba sin opciones ayer ante las catalanas. El 3-0 que reflejaba el marcador en el intervalo y que las catalanas hubiesen fallado un par de faltas directas no eran un buen presagio. El Vila-Sana no aflojó en el segundo acto y puso el 6-0 a falta de diez minutos. Anna Bulló hizo el gol del honor en una directa.