El HC Coruña disfruta de su primera Navidad

“Ha sido un año muy duro y atípico porque no nos esperábamos el trabajo que supone crear un club de esta manera”, reconoce la capitana del Hockey Club Coruña Femenino, Luchy Paz. Hace justo un año, tanto ella como el resto de integrantes de la plantilla del Liceo femenino celebraban la Navidad con 12 puntos en su casillero, situadas en la mitad de la tabla de la OK Liga femenina. Aunque su gran final de curso las aupó hasta la quinta posición, nada cambió los planes de la entidad colegial, que dio un paso a un lado con su proyecto femenino. Esto propició una rápida decisión del núcleo del vestuario, que no dudó en embarcarse en la nueva y desafiante aventura del HC Coruña para mantener el espíritu coruñés en la élite del hockey femenino nacional. Con esta nueva entidad, celebran el final del 2023 situadas en la quinta posición tras una notable primera vuelta en la que sumaron 18 puntos.

Parece que quedan muy atrás los meses en los que todo cambió. “La temporada ya había acabado y estaba todo en el aire, pero durante el verano vimos que todo comenzó a tomar forma con los colores, el diseño y el grupo que formamos”, relata Luchy Paz. Este último elemento fue fundamental: “Si nosotras no nos íbamos a quedar, la directiva no quería fichar a otras siete”. El paso adelante lo dieron la propia capitana, Alba Garrote, Cristina Diz, Bea Gaete, Alejandra Martín, Viky Caretta y Ari Escalas. A ellas se sumaron las incorporaciones de Anna Bulló, Mar Franci y Fernanda Muñoz. Paz, además, acompañó el brazalete en los partidos con el rol en la directiva. “Todas creemos que ha merecido la pena”, asegura la jugadora compostelana. Aunque las dificultades a la hora de echar a andar fueron muchas, en materia de logística, patrocinios y gestión, los resultados deportivos no solo no variaron respecto a la etapa anterior, sino que, incluso, mejoraron. “Hemos ido casi toda la primera vuelta cuartas, creo que nadie se esperaba que fuésemos así de bien”, valora Paz. En comparación con los últimos años del Liceo femenino en la máxima categoría, ella reconoce que nunca habían logrado mantener la regularidad que han mostrado esta temporada. Solo habían perdido un encuentro antes del parón de noviembre por el Campeonato de Europa. En las últimas dos semanas perdieron ante dos rivales de mucho nivel: el Mataró y el Vila-Sana. “Hemos tenido un par de lesiones y Viky ha venido del Europeo muy cansada mentalmente, pero este parón nos ha venido bien para recuperar las sensaciones de cara a los tres partidos que nos quedan en esta primera vuelta”, reflexiona la jugadora del HC Coruña. Tampoco ha fallado el factor social. Las propias integrantes de la plantilla notan que el apoyo de la afición ha crecido con respecto a cursos anteriores. Un factor importante son las redes sociales, que gestionan las propias jugadoras. En ellas comparten vídeos de sus viajes cada jornada y retos que han llegado a superar las 25.000 visitas en TikTok. “Para nosotras es todo un viral”, presume Luchy Paz. Ahora, el siguiente reto de la nueva entidad coruñesa es crecer en todos los sentidos. “Nos gustaría tener equipos de base a partir de la próxima temporada. En esta lo veíamos inviable por falta de tiempo, pero sí que nos gustaría tener cantera y hacer campus”, adelanta Luchy Paz.