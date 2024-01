Las últimas semanas han colocado al Leyma en una situación inimaginable. De parecer que San Pablo Burgos era un equipo imparable a mirarlo prácticamente de tú a tú con una segunda vuelta en la que puede amarrarse al efecto Palacio para asaltar la ACB. El camino despejado anima a adelantar pasos, a despistarse en el presente con un futuro brillante y eso es, precisamente, lo que pretende combatir Diego Epifanio, el técnico del Básquet Coruña.

Su equipo abre esta noche (20.30 horas) el 2024 en la LEB Oro con la visita al Amics Castelló de Juan Antonio Orenga, un equipo de la zona baja y que vive la peor racha de la competición con siete derrotas consecutivas. Botará por primera vez un balón este año en la segunda categoría del baloncesto español en un duelo trampa en el que el conjunto naranja ya cayó un par de veces esta temporada: en Menorca y en Cáceres. Ganó en Burgos, Madrid, Valladolid y Gipuzkoa, pero sucumbió en las pistas de dos equipos que luchan por la supervivencia. Y es ese el escenario que se encontrará esta noche en el penúltimo paso antes de una hipotética clasificación para la Copa de la Princesa.

“No nos volvamos locos, no echemos las cuentas de la lechera. Que no parezca que cada victoria nos acerca a la gloria y que cada derrota es un suplicio”, avisa preocupado el preparador naranja, inquieto porque pesen más las distracciones de la ruta en unos meses que no admiten pasos en falso, el primero hoy. “Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, da igual lo que hagan los demás. Hay que ser muy conscientes de que ganar fuera de casa es muy difícil. Los dos primeros equipos (Burgos y Estudiantes) son dos equipazos, pero también creo que los que nos persiguen, o sea, Guipúzcoa, Valladolid y Tizona, también son equipazos”, apunta ante la lucha por entrar en la Copa de la Princesa y, ya en unos meses, por el asalto a la liga ACB.

“No creo que sea un partido trampa”, apostilla y matiza el entrenador del equipo más en forma de la LEB Oro con cuatro triunfos consecutivos. “Es un duelo muy difícil porque es un equipo que juega a mucho ritmo, que alterna mucho en defensa, que te saca de tu ritmo y que es el que más tira de dos”, avanza. “También porque es un equipo que, con muchas bajas en muchos de los encuentros, ha competido y ha estado siempre en todos los partidos”, razona un Diego Epifanio que no se fía de un conjunto que se encuentra en una mala racha tan acusada. “La primera desventaja es que jugamos fuera de casa. Los pros y los contras de jugar contra ellos pasan por su ansiedad después de siete derrotas seguidas y que eso pueda provocar que estén más motivados”. La receta es sencilla de explicar, aunque algo más complicada de aplicar: “Nosotros vamos a tener que intentar parar ese ritmo que tienen y, sobre todo, no contagiarnos y controlar las pérdidas. El Amics Castelló tiene unas virtudes que no ha podido demostrar del todo porque han tenido muchas lesiones durante este tramo de esta temporada. Vamos a ver a qué plantilla nos encontramos, si está Hermanson o no, si tienen recuperados alguno de los interiores que han tenido lesionados...”.