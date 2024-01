El Leyma es un club joven. Ni tres décadas en las que ha ido creciendo poco a poco, obsesionado con no correr, con dar un paso delante del otro por pequeño que fuese. Fue subiendo mientras se tomaba su tiempo y, aunque le cueste, este viernes le ha llegado el momento de dar una zancada firme y amplia para colarse, por primera vez en su historia, en la Copa de la Princesa. No depende de sí mismo, pero lo que sí es ineludible es ganarle (21.00 horas, LaLigaPlus) al Mellila, un equipo de media tabla, pero al alza en esta LEB Oro en la que el conjunto naranja se ha metido de lleno en la lucha por todo.

Con Estudiantes virtualmente clasificado, el Leyma se la juega con San Pablo Burgos, que lleva tres derrotas consecutivas, y con Gipuzkoa como outsider. Los tres tienen doce victorias y cuatro derrotas antes del último partido de la primera vuelta, ese que otorga las dos primeras plazas de la liga a los contendientes de la Copa de la Princesa. Luchar por un título, lo inimaginable para el cuadro coruñés hace nada. Necesita el Leyma una derrota de los burgaleses, algo poco probable, ya que recibe al Betis, o ganar por once puntos más que el hasta hace poco líder de la liga. La jornada será unificada en la zona alta, ya que Gipuzkoa recibe a la misma hora a Estudiantes.

La situación es inmejorable y genera ilusión en el entorno del Leyma. Eso sí, Diego Epifanio vive momentos de inquietud, ya que lidia con las expectativas, esas que espera que no se coman a su equipo. “Creo que hay mucho ruido y hay que vivir con él. La Copa de la Princesa tiene demasiado apellido”, avisa el entrenador naranja. “Todo el mundo habla demasiado, pero no le da la importancia que tiene el partido ante el Melilla”, razona un entrenador que, más allá de la cuentas y de que cada canasta cuenta esta noche, está obsesionado con que el Leyma juegue en su pista y no en las ajenas. “Le he dicho a todo el mundo que intentemos aislarnos. Da igual lo que esté pasando en Burgos, en San Sebastián… Nos da igual. No cambia nuestro objetivo, que sigue siendo ganar el partido y de la mayor diferencia posible, pero como todos los duelos, entonces no sirve de nada...”, cuenta en tono de ruego.

El futuro es tentador y el presente medirá al Leyma al Melilla de Van Dyke, Varance y Alvarado. El conjunto naranja se enfrenta a un equipo que cuenta con el cuarto anotador de la liga y con los máximos reboteadores y asistentes del campeonato. Van Dyke lleva más de 17 puntos por duelo, Varence captura más de ocho rechaces y Alvarado reparte más de siete balones de canasta por encuentro. Una triple amenaza que Diego Epifanio tiene muy presente. “Vamos a jugar ante un muy buen equipo, un equipo que está en muy buena dinámica, un equipo que ha sacado muchísimas victorias de visitante y un equipo que tiene, en el apartado estadístico, a muchos jugadores destacados”, apunta antes de adentrarse en su funcionamiento colectivo. “Hay que intentar parar sus focos (de anotación). En los primeros segundos (de las posesiones) son las conexiones que pueda tener Alvarado con Van Dyke, con Varence… El tránsito, la velocidad a la que juegan sus bases… Es muy importante controlar sus primeros segundos e intentar hacer la mejor defensa en el cinco contra cinco y rebotear. Si somos capaces, hay que intentar correr...”, esboza el preparador.

El Leyma pretende recuperar, además, esa versión de equipo de muñeca caliente, de muchos puntos en las manos. Es el máximo anotador de toda la LEB Oro con 89,1 por encuentro tras pasar en varios partidos de 100 y llegar en dos ocasiones a 110. No se puede volver a permitir encestar solo cinco triples de 29 intentos y que el protagonista de todos los aciertos sea Jakovics, como le ocurrió en Castellón. El letón y los buenos movimientos y la facilidad para anotar en la zona de Goran Huskic sostuvieron a un Leyma que estuvo al nivel justo para ganar. Precisa más de Yunio Barrueta, de Aleix Font, de Beqa Burjanadze...

El calor del Palacio, en el que se espera una gran entrada, será fundamental en la primera de las varias veladas históricas que pretende vivir el Leyma esta temporada camino de la ACB. Eso sí, paso a paso. Hay que ganar y si es por la mayor diferencia posible, mejor. Así, sonará mejor lo que llegue del otro lado del transistor.