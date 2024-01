Tarde muy plácida la que disfruto ayer el Hockey Club Coruña Femenino, que se impuso por 7-1 sin dificultades en Riazor al Alcobendas, colista de la categoría y que aún no ha sumado ningún punto. Aunque las madrileñas igualaron en la primera mitad el tanto inicial de Fernanda Muñoz, el conjunto de Stanis García no les dio ningún respiro. Bea Gaete recuperó la ventaja y Luchy Paz y Anna Bulló la ampliaron antes del descanso, 4-1. El guion no cambió en un segundo tiempo en el que las visitantes no opusieron resistencia. Cris Diz, Anna Bulló y Luchy Paz redondearon el marcador. Pudo ser más abultado, pero Mar Franci y Luchy Paz no acertaron a bola parada.