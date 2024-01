Han transcurrido ocho años entre la primera y la segunda etapa de Beqa Burjanadze (Tifilis, 1994) en el Leyma, pero sigue teniendo esa cara de niño grande que se ilusiona con facilidad. El crecimiento del Básquet Coruña, del que es testigo directo, le motiva sobremanera, también la final de la Copa de la Princesa del domingo, para la que vendrá su familia desde Georgia hasta Madrid.

¿Aún se le hacer raro oír que el Leyma puede ganar un título o ya se va acostumbrando?

Raro puede sonar, porque es algo que nunca ha pasado. ¿Pero por qué no va a ser esta la primera vez? Siempre tiene que haber una y ¿cuál mejor que esta? Va a ser una experiencia increíble.

¿Le sorprenderá tal crecimiento después de su primera etapa?

Sí, claro. Cuando yo llegué al Leyma hace ocho años, nuestros objetivos eran bastante diferentes. La plantilla, también. Era un equipo joven, sobre todo la segunda temporada. El club ha hecho un gran trabajo todos estos años, no solo deportivamente, también en otras facetas de este negocio. Ha crecido el club y la competición en general. He vuelto a un Leyma totalmente diferente. Ha mejorado dentro y fuera.

También ha habido novedades en la grada, en el Palacio...

Sí, la verdad es que sí. En mi primera temporada aquí creo que debía haber unos 500 o 600 aficionados y ahora son muchos más. Tenemos a Nordés Naranja, Tsunami Naranja... Siempre sentimos su apoyo, obviamente en Riazor, también en partidos fuera de nuestra casa. Al club se le nota también el crecimiento en ese aspecto.

¿Haber ganado en la pista de Estudiantes en la LEB Oro enseña el camino o advierte al rival?

Nos anima, claro, pero a ellos les dará aún más hambre. Tenemos que igualar la actitud, la dureza y la ambición con la que saldrán. Y mantenernos concentrados los 40 minutos, porque es un gran equipo. Para ganarles, tenemos que hacer las cosas muy, muy bien.

¿Qué aspecto del juego le preocupa más de Estudiantes?

Es que cuando juegas contra equipos tan buenos... Hablo de su juego indirecto para las salidas de tiradores y, de repente, meten balones dentro y nos hacen puntos. Esos equipos tan equilibrados, como ellos, Burgos y nosotros también, no tenemos solo una única vía hacia el éxito, son varias. Tienen juego interior, grandes tiradores. El partido de liga también nos guiará un poco en el camino. Hay que pararlas y estar preparados para cualquier cosa.

¿Cómo llevó ese principio de temporada en el que no jugaba?

Sí, esa época en la que solamente me entrenaba en el gimnasio con Gustavo, era bastante complicado verles cada día entrenándose ellos, haciendo todo en la pista, después en los amistosos y los partidos oficiales; todos haciendo todo para ayudar al equipo, para conseguir las victorias, y yo no tener esa oportunidad... Al mismo tiempo, estaba tranquilo porque sabía que mi momento de debutar, de jugar y de coger poco a poco sensaciones llegaría. Y en eso estoy ahora mismo. Cada semana, mejor, y espero terminar la temporada jugando a mi mejor nivel.

¿Y en la pista cómo está? ¿Cómo se siente ahora mismo?

Después de cada partido le pregunto a mi mujer cómo me ha visto. Ella es los ojos que me ven y el feedback suyo es que voy mejorando, en mis movimientos, con más confianza en el tiro. Mis compañeros me han ayudado también mucho en todo este tiempo.

Ha tenido que subirse a un coche en marcha, ¿no?

Sí, tenía que coger sensaciones yo primero como jugador después de meses sin jugar y también conocer a mis compañeros dentro de la pista, no solamente entrenando. Es totalmente diferente y lleva tiempo entenderme con ellos y encajar de la mejor manera posible porque ellos ya llevaban un tiempo. Ahora yo puedo decir que me he unido a ese grupo de chicos y yo también les entiendo y me entienden perfectamente estando en la pista. Ya sabemos cuáles son nuestras virtudes y carencias o lo que sea, aprovechamos cada una de nuestras herramientas.

¿Le sorprendió el potencial?

Sí. Somos un equipo de 12 jugadores. Muchos equipos de esta liga no tienen ese lujo. Cada uno puede jugar perfectamente los minutos que sean necesarios. Tenemos muchos puntos en ataque, también creo que defensivamente somos capaces de dejar a otros equipos en menos. A veces por falta de concentración o porque estamos tan bien con los triples, te relajas un poco, pero es la naturaleza humana. Algunos equipos nos han metido más puntos de los que deberían. Tenemos virtudes en defensa y en ataque, pero debemos mejorar. No somos perfectos, ni mucho menos.

¿Qué tal ha sido ser dirigido por Diego Epifanio con el que no tenía experiencia previa?

Tiene muchísima experiencia y conocimiento. Desde el primer día me ayudó mucho. Sobre todo me transmitía mucha tranquilidad, porque me veía con ansiedad y me decía que estuviera tranquilo. Incluso ahora que siempre voy al máximo, que siempre quiero más y más, que siempre quiero hacerlo muy bien... Entonces muchas veces me transmitía esa tranquilidad de que tengo que saber que mi tiempo también llegará y que mejoraré a lo largo de la temporada. Sobre el baloncesto y su conocimiento no quiero decir muchas cosas, porque es muy obvio. Pero la gestión del equipo que hace es muy buena dentro y fuera de la cancha. Es bastante accesible y se puede hablar con él de cualquier tema, nos lo pone bastante fácil en nuestra vida diaria y con las familias. Eso sí, tenemos muy claro que, una vez que pisamos la cancha, tenemos que dar lo mejor de nosotros.

¿Es el Leyma y A Coruña como los recordaba? ¿Cómo lo vive ahora ya con familia?

Tenía muchísimas ganas de venir, ambición e ilusión de afrontar ese reto y ayudar al equipo y al club a conseguir los objetivos. Conocía la ciudad y el club y me llevó poco tiempo en decidirme. Mi familia está encantada. Mis dos hijas, la mayor va al cole y la pequeñita a la guardería, están encantadas. Cada fin de semana echan de menos ir al cole, mi mujer está encantada y disfrutamos mucho la ciudad.