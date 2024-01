El Dominicos dio la cara contra el Vilafranca, pero no fue suficiente para hacerle daño a un conjunto catalán que impuso su superioridad en el polideportivo de Monte Alto. El líder de la OK Plata se marchó de A Coruña tal como llegó, invicto, y con los tres puntos en el bolsillo. Eso sí, tuvo que sufrir y pelear para doblegar por 0-5 a un Dominicos que luchó sin cesar ante un equipo llamado a ascender de vuelta a la OK Liga.

Javi Añón tuvo la oportunidad de golpear primero a favor del Dominicos. El goleador del equipo coruñés erró en una falta directa nada más comenzar el primer tiempo. Sin fortuna para adelantarse, bueno fue el 0-0. El Domi peleó con todo, y solo cedió el primer tanto en contra al borde del descanso. Roger Martí embocó una bola a la media vuelta para anotar el 0-1. El conjunto de la Ciudad Vieja confió en sorprender al líder en la segunda parte. Pero el cuadro catalán, lejos de conformarse, con el 0-1, salió dispuesto a calmar los deseos de remontada del Dominicos. Arnau Ribas abrió brecha con el 0-2 a los dos minutos de arrancar el segundo acto. Luego, Joan Vázquez anotó un doblete en cuestión de un minuto para elevar la renta hasta el 0-4. Aun quedaba tiempo, pero faltó fe al Dominicos. Lejos de agarrarse a un gol del honor, encajó el quinto cuando, con uno menos en la pista, el Vilafranca encontró el 0-5 en un tiro de Marc Palau.