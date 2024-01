Ganar, que no es poco. Eso es lo que llevaba buscando el Liceo casi dos meses. Una sensación cálida, placentera, que, en otras temporadas, se daba casi por descontada en la mayoría de los compromisos ligueros. No es así este curso. Desde el 9 de diciembre, cuando derrotó al Alcoi en Riazor, el conjunto liceísta no disfrutaba del dulce aroma del triunfo. Hasta este domingo. Los colegiales tomaron la pista del Rivas madrileño y le endosaron un contundente 0-6 para saciar su hambre de victoria, conseguir la primera portería a cero de la temporada y, además, conservar la sexta posición en la tabla clasificatoria de OK Liga.

En un mediodía muy coruñés por Madrid, el Liceo salió a morder. Dava Torres abrió la tercera lata en el último mes. Esta vez, finalizó ante Castañer una gran jugada de combinación con Ciocale y Sito Ricart. 0-1. Sin contentarse con la ventaja, el Liceo quería más. Y lo quería rápido. Así lo demostró Fabri Ciocale, que se sacó de la manga un gran recorte para colar la bola en la escuadra para anotar el 0-2. Fran Torres, Tombita, se sumó a la fiesta antes del descanso. Primero mandó a la red una bola rechazada por Castañer, 0-3. Un par de minutos más tarde, puso su stick en el segundo palo para que el pase de la muerte de Dava Torres se transformase en el 0-4 con el que se llegó al descanso. La segunda parte lucía de color de rosa. Más, cuando Dava se sacó un truco de magia de la chistera para anotar el 0-5. Levantó la bola con el stick antes de batir al meta del Rivas a bocajarro. Aun quedaban veinte minutos por delante en los que los madrileños bajaron por completo los brazos y quedaron a merced de un Liceo que todavía quería más. Faltaba la guinda, el sexto tanto de la mañana, que llegó a través de una pena máxima que ejecutó y transformó con éxito César Carballeira.