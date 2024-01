Apenas tiene unos meses de existencia, pero el Hockey Club Coruña femenino va camino de escribir una primera gran página en su historia. La Final 4 europea es el gran sueño y, en palabras de su entrenador, “la guinda del pastel” tras “tocar Copa de la Reina” y “cumplir el objetivo” con antelación.

La victoria en la WSE Champions League frente al Manlleu (0-2) permite al conjunto que dirige Stanis García situarse en lo alto de la clasificación con dos victorias y depender de sí mismas para ser líderes de cara a los cuartos final. Una posición de privilegio para poder evitar al Palau i Plegamans y aguardar un enfrentamiento ante el Massamá portugués. El director técnico confía en hacer buena la renta lograda y llegar a la final a cuatro europea, una hazaña que se salía de “los mejores guiones” que jamás se podrían “haber escrito en junio”. No obstante, pide cautela a sus chicas para salir a competir y lograr un sueño que pasa primero por ser cabezas de serie: “Tenemos que tener los pies en el suelo. Hay que conseguir la primera plaza del grupo. Después hay que pasar cuartos, que Massamá no lo va a poner fácil porque tendrá la misma ilusión que nosotras. Hay que vender la piel del oso por fascículos hasta completar la colección. Poco a poco y con mucha ilusión, pero paso a paso.”.

Ante el Manlleu, Stanis García vivió un partido con los nervios a flor de piel, pero desde la distancia. El técnico ovetense no pudo viajar este fin de semana a tierras catalanas y le tocó seguir el encuentro desde casa. “Se vive con más nervios, aunque más que eso, es tensión. Es diferente”, rememora sobre un encuentro que siguió lo planificado a lo largo de la semana en los entrenamientos. “La idea era plantearlo como un choque a 100 minutos y no de 50, mirando la eliminatoria a largo plazo”, destaca. El equipo debía cuidar “los aspectos emocionales” que pudiesen surgir, aunque la realidad fue otra. El HC Coruña se adelantó, y a partir de ahí supo defender con personalidad su ventaja. “Nos tranquilizó. La segunda parte la gestionamos my bien”, analiza. “No se ponen nerviosas las jugadoras, gestionamos muy bien la posesión y tenemos incluso esa opción con la directa de meter el 0-3 que podría haber sido muy decisiva para la eliminatoria”, concluye sobre un duelo en el que dejaron la portería a cero y marcan una fuerte distancia.

Su comunicación con Carlos fue rápida y efectiva a través del móvil para poder hacer entender lo mejor posible las instrucciones a pie de campo. Aunque la palabra de su segundo tenía un gran peso por la confianza entre ambos y por poder palpar el momento en pista. “Cuando estás fuera del banquillo vives las cosas más emocionalmente y ajeno a esa tensión del banquillo directo y se pasa peor”, recuerda ahora más relajado. “Con dos palabras sabemos a que nos referimos. Tiene la plena confianza, tiene mamado el sistema y tiene carta libre”, explica sobre su segundo y cómo fue la experiencia.

El partido se saldó de la mejor forma para el conjunto coruñés, que ahora lidera la tabla con seis puntos y ahora debe defender su privilegiada posición. Primero recibirá al Manlleu en Riazor (10 de febrero) y terminará en Francia para medirse al US Coutras (nueve de marzo). Ambos encuentros tendrán un factor emocional que considera que será clave. “La gestión será muy importante, siempre lo es, pero más en un partido en el que juegas aumentar las opciones de vivir tu primera final a cuatro de Europa”, explica sobre una experiencia “tremenda” para un equipo tan joven y reciente como es el coruñés. A lo que añade que será clave entender el partido como uno más: “Tenemos que intentar aislarnos de esa presión, tomarlo como un partido más. Tenemos que tener claro que el partido lo jugamos como si empezase 0-0. Sería un error querer conjugar esa distancia y jugar con esos goles de ventaja, sería un error. Tiene que ser el mismo partido de la ida. Si te pones por delante la eliminatoria se allana bastante”.

Stanis tiene claro que parte de la clasificatoria pasará por Riazor. Una pista única que es el gran valor en el que están consolidando su temporada: “Yo creo que el fuerte de Riazor es el miedo escénico. Es un pabellón grande, una pista emblemática. Todas las jugadoras jugar en Riazor es uno de los iconos a nivel nacional. Eso y el parqué. Manlleu viene acostumbrado al terrazo y no está acostumbrado al parqué. Ojalá me equivoque, pero nuestro fuerte en casa tiene que ser el piso, las dimensiones, entrenar ahí… tenemos que seguir haciéndonos fuerte en casa. Es la línea este curso".

La liga vuelve este fin de semana para que el HC Coruña femenino se mida al Cerdanyola. Oportunidad para volver a pisar tierra antes del último arreón. Se han ganado soñar con una final a cuatro europea que es ya una realidad.