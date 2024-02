Cristina del Llano, convocada para el Mundial júnior

La coruñesa Cristina del Llano competirá en el Campeonato del Mundo júnior de surf que se disputará en El Salvador del 3 al 16 de mayo. La deportista, que pertenece al club la Vieja Escuela by After Surf de A Coruña, se encuentra entre los doce seleccionados por la Federación Española, en su caso como líder de la categoría sub 16 en la que también figura otra gallega, Daniela Alonso, del club Dacss de Nigrán, aunque como suplente. Del Llano será la primera gallega que acuda a un Mundial de surf desde que lo hiciera Gony Zubizarreta en 2018.

La coruñesa también forma parte del grupo de jóvenes talentos que entrenan en el Núcleo de Adestramento Deportivo Especializado que desarrolla la Federación Gallega de surf en Nigrán, precisamente con el fin de captar a los mejores especialistas de las nuevas generaciones en una modalidad que se estrenó en los Juegos Olímpicos en Tokio 2021.