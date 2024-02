Paula Otero y María de Valdés, bazas coruñesas en el Nacional de Sabadell

Primera gran cita para la natación española —aparte del Campeonato del Mundo que acaba de terminar en Doha— en una temporada en la que el objetivo de los grandes espadas son los Juegos Olímpicos de París 2024. Entre ellas, la coruñesa Paula Otero (CN Arteixo) y la malagueña afincada en la ciudad María de Valdés (CN Liceo). Esta ya se ha ganado el billete en aguas abiertas y ahora lo buscará también en el agua clorada. El Open de Invierno-Campeonato de España júnior no reparte ninguna plaza —y aunque lograran las marcas mínimas no contaría porque pero solo valdrá lo que hagan del 18 al 22 de junio en los denominados trials—, pero sí es un medidor del estado de forma después de varias semanas de concentración en altura para ver si van por el buen camino, aunque no hayan preparado específicamente la cita. Tanto Otero como De Valdes coincidirán en las distancias de fondo: 200, 400, 800 y 1.500 metros libres para la primera; 400, 800 y 1.500 para la segunda. Son candidatas al podio, con Ángela Martínez como una de sus principales rivales y con presencia extranjera de lujo —el campeonato es de categoría open— que elevará el nivel de sus pruebas.

Más presencia coruñesa

La delegación coruñesa estará compuesta por Noa Borrazás y Diego Suárez (Sporting Casino); Carla Jiménez, Simón Rey, Paulo Rivas, Manuel Souto y Yoel Suárez (Fogar Carballo); Diego Lago (CN Coruña); Paula Hernáez (CN Culleredo); Mateo García, Alba Gómez, Miguel Ángel Gómez, Paula Otero, Eva Sánchez y Manuel Varela (CN Arteixo); Antón Ares (CN Panas) y Xoel Cubeiro y María de Valdés (CN Liceo).